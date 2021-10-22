Медучреждения Белгородской области получили 43 легковых автомобиля

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Поликлиники и больницы Белгородской области получили 43 легковых автомобиля, благодаря которым врачи смогут быстрее оказать пациентам помощь на дому, сообщает правительство региона.

В этом году медицинские организации области уже получили 17 автомобилей. Машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году приобретается 71 автомобиль на сумму 72,5 миллиона рублей, а в 2022 — 90 машин за 92,5 миллиона рублей.