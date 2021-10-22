В Рыбинске началось строительство нового траулера проекта Т40 В

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22 октября на «Верфи братьев Нобель» состоялась церемония закладки первого серийного (второго по счету) рыбопромыслового траулера проекта Т40 В. Судно строится по заказу компании «РПЗ «Сокра». Планируется, что «рыбак» будет передан заказчику в 2023 году. Команда «Медиапалубы» прибыла в Рыбинск, чтобы принять участие в празднике.

Траулер проекта Т40 В предназначен для промысла камбалы, трески и минтая посредством донного и пелагического тралов, снюрревода, транспортировки рыбы-сырца в специальных танках, заполненных жидким льдом с рециркуляцией до водяной смеси, транспортировки вылова в порт или передачи его на плавбазу в море.

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Проект судна разработали конструкторы КБ «Адомат». В проектировании активно принимали участие представители «РПЗ «Сокра», поэтому проект Т40 В можно считать уникальным, так как разработан он эксклюзивно под потребности рыбодобывающей компании из Камчатки.

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