«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил серийное производство плунжерных насосов
«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил серийное производство плунжерных насосов для цементировочных агрегатов.
УЗПМ представил клиентам и партнерам трехплунжерный цементировочный насос НПМ-32, предназначенный для перекачивания под высоким давлением различных жидкостей.
Насосное оборудование УЗПМ разработано на основе успешного конструктивного решения, — такие насосы обеспечивают стабильную и эффективную работу. Весь цикл производства насосов — от изготовления корпуса до расточки и сборки внутренних механизмов, — выполняется силами Уральского завода подъемных механизмов. На данный момент мы активно работаем с нашим партнером, Уральским заводом спецтехники, по производству передвижных цементировочных установок.
Насосы УЗПМ соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.
НПМ-32 обладает мощностью 132 кВт и имеет два варианта исполнения:
Технические характеристики плунжерного насоса УЗПМ НПМ-32
|
Краткое описание
|Насос трёхплунжерный горизонтальный одностороннего действия
|
Тип
|Объёмный, плунжерный
|
Габариты, мм
|1770×1000×800
|
Масса, кг
|1900
|
Исполнение насоса
|НПМ-32.00
|НПМ-32.01
|
Полезная (потребялемая) мощность, кВт
|132
|132
|
Диаметр плунжера, мм
|100
|125
|
Наибольшее давление нагнетания, МПа
|50
|32
|
Наибольшая идеальная подача, л/с
|16
|25
|
Номинальная частота вращения, мин-1
|310
|310
Насосные цементировочные установки используются в строительстве и ремонте нефтяных, газовых, водяных скважин. Благодаря таким установкам можно:
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