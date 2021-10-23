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«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил серийное производство плунжерных насосов для цементировочных агрегатов.

УЗПМ представил клиентам и партнерам трехплунжерный цементировочный насос НПМ-32, предназначенный для перекачивания под высоким давлением различных жидкостей.

Насосное оборудование УЗПМ разработано на основе успешного конструктивного решения, — такие насосы обеспечивают стабильную и эффективную работу. Весь цикл производства насосов — от изготовления корпуса до расточки и сборки внутренних механизмов, — выполняется силами Уральского завода подъемных механизмов. На данный момент мы активно работаем с нашим партнером, Уральским заводом спецтехники, по производству передвижных цементировочных установок.

Насосы УЗПМ соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.

НПМ-32 обладает мощностью 132 кВт и имеет два варианта исполнения:

Технические характеристики плунжерного насоса УЗПМ НПМ-32 Краткое описание Насос трёхплунжерный горизонтальный одностороннего действия Тип Объёмный, плунжерный Габариты, мм 1770×1000×800 Масса, кг 1900 Исполнение насоса НПМ-32.00 НПМ-32.01 Полезная (потребялемая) мощность, кВт 132 132 Диаметр плунжера, мм 100 125 Наибольшее давление нагнетания, МПа 50 32 Наибольшая идеальная подача, л/с 16 25 Номинальная частота вращения, мин-1 310 310

Насосные цементировочные установки используются в строительстве и ремонте нефтяных, газовых, водяных скважин. Благодаря таким установкам можно: