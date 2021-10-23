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«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил серийное производство плунжерных насосов

 © uzst.ru

«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил серийное производство плунжерных насосов для цементировочных агрегатов.

УЗПМ представил клиентам и партнерам трехплунжерный цементировочный насос НПМ-32, предназначенный для перекачивания под высоким давлением различных жидкостей.

Насосное оборудование УЗПМ разработано на основе успешного конструктивного решения, — такие насосы обеспечивают стабильную и эффективную работу. Весь цикл производства насосов — от изготовления корпуса до расточки и сборки внутренних механизмов, — выполняется силами Уральского завода подъемных механизмов. На данный момент мы активно работаем с нашим партнером, Уральским заводом спецтехники, по производству передвижных цементировочных установок.

Насосы УЗПМ соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза.

НПМ-32 обладает мощностью 132 кВт и имеет два варианта исполнения:

Технические характеристики плунжерного насоса УЗПМ НПМ-32

Краткое описание

 Насос трёхплунжерный горизонтальный одностороннего действия

Тип

 Объёмный, плунжерный

Габариты, мм

 1770×1000×800

Масса, кг

 1900

Исполнение насоса

 НПМ-32.00 НПМ-32.01

Полезная (потребялемая) мощность, кВт

 132 132

Диаметр плунжера, мм

 100 125

Наибольшее давление нагнетания, МПа

 50 32

Наибольшая идеальная подача, л/с

 16 25

Номинальная частота вращения, мин-1

 310 310

Насосные цементировочные установки используются в строительстве и ремонте нефтяных, газовых, водяных скважин. Благодаря таким установкам можно:

  • разрывать пласты грунта (гидравлическим методом);
  • промывать и прочищать скважины от песчаных пробок;
  • бурить дополнительные стволы;
  • обрабатывать кислотой.

  •  © kmu-ant.ru
Источник: https://kmu-ant.ru/novosti/plunzhernye-nasosy-ot-uzpm

УЗСТ
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