Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов выпустил новые модели прицепов

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Как сообщила пресс-служба Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов — ПАО «Уралавтоприцеп» (завод специализируется на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним), предприятие разработало и изготовило новые модели прицепов.

В мае 2021 года завод представил новую модель полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 99064-042-02-М5 грузоподъемностью 39,5 т и собственной массой 10,7 тонн, предназначенную для перевозки дорожно-строительной и специальной техники, а также различных грузов по дорогам общего пользования.

Новая модель оснащается пневматической подвеской и осями собственного производства ЧМЗАП.

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В середине апреля 2021 года пресс-служба завода сообщила о выпуске новых моделей облегченных контейнеровозов, а именно ЧМЗАП 9911-053-ПЛ грузоподъемностью 32,5 тонны и собственной массой 5,5 тонн, а также ЧМЗАП 99903-05-ПЛ грузоподъемностью 40,8 тонн и собственной массой 6,2 тонн, предназначенных для транспортировки морских и железнодорожных контейнеров, цистерн контейнерного типа, модульных домов, бытовок и т. д.

Новые модели контейнеровозов оснащены осями и подвеской собственного производства ЧМЗАП.

По желанию заказчика контейнеровозы могут оснащаться осями и подвеской производства ЕС.