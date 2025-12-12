Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов импортозаместил производство осевых агрегатов. Устройства уже прошли сертификацию и включены в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, произведенной на территории России.

Всего завод локализовал выпуск 30 моделей осевых агрегатов, производством которых занимается уже более 30 лет, в том числе подруливающих, с механизмом независимого рулевого управления грузоподъёмностью от 7 до 20 тонн. Они могут использоваться как с пневматической, так и с рессорной подвеской под односкатную и двускатную ошиновку.

Локализованная продукция применяется при выпуске большого количества техники собственного производства, используемой в нефтегазовой, атомной, энергетической, металлургической, горнодобывающей отраслях промышленности, а также на автотранспортных и коммунальных предприятиях России, ближнего и дальнего зарубежья.

ЧМЗАП специализируется на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей. Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно выпускать до 2 000 единиц прицепной техники.Фото: ЧМЗАП