В Свердловской области завершены несколько проектов благоустройства

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В Каменске-Уральском после реконструкции открыты набережная и аллея

В Каменске-Уральском Свердловской области после первого этапа комплексной реконструкции открыли набережную реки Исеть. В ходе реконструкции на площадке выкорчевали десятки старых и больных тополей, сделали вертикальную планировку сложного рельефа местности, проложили пешеходные и велодорожки, высадили хвойные и лиственные деревья, установили современные светильники, урны, качели, скамейки, а также обустроили тренировочную площадку для собак. Но самое яркое впечатление на горожан произвели белоснежная колоннада, лестница с подсветкой и ротонда. Впереди у общественной территории еще три этапа благоустройства.

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Также в Каменске-Уральском открыли преобразившуюся аллею на улице Тевосяна. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» на ней появились выложенные плиткой пешеходные дорожки, оригинальные беседки, современные игровые комплексы для детей и уютные площадки для спокойного отдыха взрослых.

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В Нижнем Тагиле после реконструкции открыли еще две общественные территории

Приемкой в эксплуатацию сразу двух общественных территорий завершились в Нижнем Тагиле работы 2021 года по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». После реконструкции в городе открыли 1 этап лесопарковой зоны «Пихтовые горы» и площадь Танкостроителей.

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В ходе благоустройства площади Танкостроителей подрядчики обустроили прогулочную зону, провели озеленение и капитально отремонтировали монумент с легендарным Т-72. Строители заменили облицовку постамента, подпорной стенки, ступеней и дополнительно одели в гранит центральную часть мемориальной зоны.

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Работы по модернизации городского пространства продолжатся и в следующем году. В дальнейших планах — вторая очередь Пихтовых гор, а также реконструкция дорожного полотна и обустройство пешеходной части Ленинградского проспекта.

В общей сложности в текущем году в Нижнем Тагиле благоустроены четыре общественные территории. Всего же за четыре года — с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» — в муниципалитете реконструировано или построено «с нуля» 13 парков и скверов.

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