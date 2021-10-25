Торжественная церемония открытия нового цеха компании «Приоритет»
Торжественное мероприятие по случаю открытия новых производственных площадей прошло 11 октября 2021 года на территории завода «Приоритет» в Миассе Челябинской области.
Новый производственный цех площадью 700 м2 включает в себя: новый испытательный стенд, дождевальную камеру, световой туннель, цех окраски, который позволит использовать новейшие технологии покраски. В сотрудничестве с организацией по строительству ООО «Уралрегионстрой» завершить строительство цеха удалось менее чем за полгода.
На сегодняшний день мощность предприятия выросла до выпуска более 300 единиц техники в год. Расширение производственных площадей — это не только значительное увеличение производства, но и значительное улучшение условий труда сотрудников.
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