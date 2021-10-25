Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Торжественная церемония открытия нового цеха компании «Приоритет»

Торжественное мероприятие по случаю открытия новых производственных площадей прошло 11 октября 2021 года на территории завода «Приоритет» в Миассе Челябинской области.

 © vk.com

Новый производственный цех площадью 700 м2 включает в себя: новый испытательный стенд, дождевальную камеру, световой туннель, цех окраски, который позволит использовать новейшие технологии покраски. В сотрудничестве с организацией по строительству ООО «Уралрегионстрой» завершить строительство цеха удалось менее чем за полгода.

На сегодняшний день мощность предприятия выросла до выпуска более 300 единиц техники в год. Расширение производственных площадей — это не только значительное увеличение производства, но и значительное улучшение условий труда сотрудников.
Источник: https://vk.com/newstodayrussia?w=wall-125425526_9121

МЧС, Приоритет, пожарная техника, Челябинская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,