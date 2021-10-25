Новая ферма открылась в Нукутском районе Иркутской области

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Новая молочно-товарная ферма открылась в Нукутском районе. Она построена за счет средств областного бюджета в местности Урда Тангуты. Новая ферма — одно из семи базовых хозяйств округа, которое развивается комплексно. В 2020 ООО «Ак Тай» стал победителем конкурса по получению гранта на строительство и комплектацию молочной фермы на сумму 25 млн рублей. В 2021 году завершено строительство здания, установлено оборудование: доильный зал «Ёлочка», системы навозоудаления, вентиляции, водонагрева, боксы для коров с резиновыми матами, танки-охладители для молока. Современная ферма рассчитана на 200 голов крупного рогатого скота.