Новая ферма открылась в Нукутском районе Иркутской области
Новая молочно-товарная ферма открылась в Нукутском районе. Она построена за счет средств областного бюджета в местности Урда Тангуты. Новая ферма — одно из семи базовых хозяйств округа, которое развивается комплексно. В 2020 ООО «Ак Тай» стал победителем конкурса по получению гранта на строительство и комплектацию молочной фермы на сумму 25 млн рублей. В 2021 году завершено строительство здания, установлено оборудование: доильный зал «Ёлочка», системы навозоудаления, вентиляции, водонагрева, боксы для коров с резиновыми матами, танки-охладители для молока. Современная ферма рассчитана на 200 голов крупного рогатого скота.
Источник: https://irkobl.ru/news/1343876/
Читайте также...
- Моё Подмосковье: Молочные реки в сырных берегах
- В Московской области запустили молочно‑товарную ферму на 1200 голов КРС
- В Усольском районе Иркутской области открыты две молочные фермы
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!