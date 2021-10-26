РКЦ «Прогресс» завершил испытания первой ступени ракеты «Союз-5»

Ракета-носитель «Союз-5» © roscosmos.ru

Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В ходе испытаний опытных образцов бака окислителя была подтверждена заявленная прочность и жесткость элементов конструкции.

С этой целью конструкция одного из двух опытных образцов бака окислителя была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением. Результат испытаний подтвердил правильность всех конструкторских решений по разработке верхнего и нижнего днищей бака и их стыковки к корпусу. Следующим этапом работ станут динамические вибропрочностные испытания, которые пройдут в Центральном научно-исследовательском институте машиновстроения (ЦНИИмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в городе Королёве Московской области.

испытания бака окислителя для новой ракеты-носителя «Союз-5» © samspace.ru

Баки для ракеты-носитеоя «Союз-5» впервые будут изготовлены из нового алюминиевого сплава 1580. Использование этого материала с повышенными прочностными свойствами позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

При производстве ракеты «Союз-5» будет использоваться новая для отечественного ракетостроения технология — сварка трением с перемешиванием. Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, разрабатывает и производит ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

В 2019 году Фонд развития промышленности предоставил РКЦ «Прогресс» льготный заем по специальной программе «Конверсия». Средства направлены на создание уникального оборудования для производства ракеты «Союз-5».

Ракета-носитель «Союз-5» и КК «Орёл» © samspace.ru

Ракета-носитель «Союз-5» — российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса повышенной грузоподъемности (масса полезного груза, выводимого на низкую околоземную орбиту, — 17 тонн) разрабатывается и изготавливается в РКЦ «Прогресс» в городе Самаре. Главным конструктором космического ракетного комплекса «Союз-5» назначен генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов, главным конструктором ракеты-носителя «Союз-5» — Александр Черевань.

В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться уникальные жидкостные ракетные двигатели: на первой ступени — двигатель РД-171МВ разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос), на второй ступени — РД-0124МС разработки Конструкторского бюро химавтоматики (входит в Роскосмос). РД-171МВ — самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (тяга — 740 тонн), РД-0124МС имеет рекордный удельный импульс (361 с).

В составе новой ракеты-носителя будет использоваться система управления, созданная на отечественной элементной базе. За ее разработку отвечает дочернее предприятие РКЦ «Прогресс» — Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в Роскосмос). Применение новой системы управления упростит процесс подготовки ракеты «Союз-5» к пуску на космодроме и минимизирует состав наземного оборудования на стартовом комплексе.

Изображения: Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-Космический Центр «Прогресс»