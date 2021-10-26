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Космонавтика

РКЦ «Прогресс» завершил испытания первой ступени ракеты «Союз-5»

Ракета-носитель «Союз-5»Ракета-носитель «Союз-5» © roscosmos.ru

Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил ряд статических испытаний топливных баков первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В ходе испытаний опытных образцов бака окислителя была подтверждена заявленная прочность и жесткость элементов конструкции.

С этой целью конструкция одного из двух опытных образцов бака окислителя была доведена до разрушения внутренним испытательным давлением. Результат испытаний подтвердил правильность всех конструкторских решений по разработке верхнего и нижнего днищей бака и их стыковки к корпусу. Следующим этапом работ станут динамические вибропрочностные испытания, которые пройдут в Центральном научно-исследовательском институте машиновстроения (ЦНИИмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в городе Королёве Московской области.

испытания бака окислителя для новой ракеты-носителя «Союз-5»испытания бака окислителя для новой ракеты-носителя «Союз-5» © samspace.ru

Баки для ракеты-носитеоя «Союз-5» впервые будут изготовлены из нового алюминиевого сплава 1580. Использование этого материала с повышенными прочностными свойствами позволяет увеличить выводимую массу полезного груза на несколько сотен килограмм.

При производстве ракеты «Союз-5» будет использоваться новая для отечественного ракетостроения технология — сварка трением с перемешиванием. Оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, разрабатывает и производит ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».

В 2019 году Фонд развития промышленности предоставил РКЦ «Прогресс» льготный заем по специальной программе «Конверсия». Средства направлены на создание уникального оборудования для производства ракеты «Союз-5».

Ракета-носитель «Союз-5» и КК «Орёл»Ракета-носитель «Союз-5» и КК «Орёл» © samspace.ru

Ракета-носитель «Союз-5» — российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса повышенной грузоподъемности (масса полезного груза, выводимого на низкую околоземную орбиту, — 17 тонн) разрабатывается и изготавливается в РКЦ «Прогресс» в городе Самаре. Главным конструктором космического ракетного комплекса «Союз-5» назначен генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов, главным конструктором ракеты-носителя «Союз-5» — Александр Черевань.

В составе ракеты «Союз-5» будут использоваться уникальные жидкостные ракетные двигатели: на первой ступени — двигатель РД-171МВ разработки Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в Роскосмос), на второй ступени — РД-0124МС разработки Конструкторского бюро химавтоматики (входит в Роскосмос). РД-171МВ — самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (тяга — 740 тонн), РД-0124МС имеет рекордный удельный импульс (361 с).

В составе новой ракеты-носителя будет использоваться система управления, созданная на отечественной элементной базе. За ее разработку отвечает дочернее предприятие РКЦ «Прогресс» — Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в Роскосмос). Применение новой системы управления упростит процесс подготовки ракеты «Союз-5» к пуску на космодроме и минимизирует состав наземного оборудования на стартовом комплексе.

Изображения: Госкорпорация «Роскосмос» и Ракетно-Космический Центр «Прогресс»
Источник: https://www.roscosmos.ru/33112/

Роскосмос, РКЦ Прогресс, Союз-5, Самарская область
  • Slava Arister
    26.10.2100:59:40

    Один из самых перспективных ракет будущего. Если смогут сделать ступень возвратным, вообще отлично будет.

    #1241932
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      26.10.2109:46:25

      Если я верно помню, но Союз-5 возвратным делать не собираются. Возвратной будет отдельная версия Ангары, но позже, чем Союз-5.

      #1241941
    • Иван Чубов Иван Чубов
      26.10.2110:34:33

      Что за глупость. Союз-5 это локализованный на 100% Украинский Зенит-2 (который в свою очередь на 80% состоял из российских комплектующих), напомню Зенит являлся не просто самостоятельным носителем, но и первой (возвращаемой ступенью) РН Энергия и гарантийным ресурсом двигателей на 10 пусков… В связи с тем, что тема Бурана была закрыта не получил должного развития и Зенит-2/Союз-5… Но тут мы наступаем еще раз на грабли пересортицы носителей (ведь Союз-5 это закрытие Ангары А-3 у которой на территории России будет ДВЕ стартовых площадки… напомню… площадок для Зенита/Союза 5 в РФ НЕТ!!!) Думаю локализация Союза-5 — это завуалированная подготовка к возрождению Супертяжей на базе Энергии… ведь Ангары А-7 тоже не будет…

      В итоге ВСЯ российская космонавтика будет базироваться на трех семействах:

      * «Союз"

      — 3 тонны Союз 2в

      — 9 тонн Союз 2б

      (более 10 стартовых комплексов, в т. ч. 5 в России)

      * «Ангара"

      — 3 тонны Ангара 1

      — 24 тонны Ангара 5

      (2 стартовых комплекса: оба в России)

      * Союз 5 (Энергия NEW)

      — 17 тонн Союз/Энергия V

      — 100-200 тонн??? Энергия Х

      (2 стартовых комплекса, оба требуют модернизации Байконур и Морской старт)

      П.С. Уже говорилось, о том, что в Восточном хотят быстро возвести стартовый комплекс для Зенита-2/Союза 5), т.к. аренда Байконура все-таки заканчивается и близость Владивостока, где базируется Морской старт сейчас.

      П.П.С. Почему я указываю не Союз 5, а Энергия V, по простой причине… Зенит — это крайне ненадежная ракета (9 неудач на 84 пуска), поэтому логично называть иначе, чтоб возможные проблемы никак не влияли на репутацию Союза в пилотируемой космонавтике…

      Отредактировано: Иван Чубов~10:58 26.10.21
      #1241943
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