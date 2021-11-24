Новые рекорды, новые платформы. Новости РЖД

Наш паровоз вперёд лети

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Российские железнодорожники установили рекорд: 4 ноября по стране проследовали почти 700 контейнерных поездов

В День народного единства на сети железных дорог России был установлен рекорд: впервые одновременно в пути был 691 контейнерный поезд, хотя ещё чуть более года назад их число не превышало двухсот.

При этом российские железнодорожники обеспечивают высокую скорость движения таких поездов — до 1200 км в сутки.

По итогам 2021 года ОАО «РЖД» планирует поставить рекорд по общему объёму транзитных контейнерных перевозок, достигнув 1 млн ДФЭ, а в 2024 году выйти на уровеь в 1,7 ДФЭ.

В 2020 году общий объём транзитных перевозок по сети ОАО «РЖД» составил 831 тыс. ДФЭ.

В Ижевске построена платформа из композитных материалов

Остановочный пункт Лесозаводская для пригородных поездов в Ижевске построили в кратчайшие сроки из современных композитных материалов.

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Новая платформа появилась всего за 38 дней. Теперь здесь будут останавливаться пригородные поезда, следующие к станциям Глазов, Балезино, Ува и Игра.

Открытие платформы позволило соединить железной дорогой сразу несколько микрорайонов Ижевска. Для комфорта пассажиров новый остановочный пункт оборудован системами освещения и навигации, специальным антискользящим покрытием, навесом, скамейками, пандусами и тактильными наземными указателям для маломобильных пассажиров. Также благоустроена прилегающая территория.

Как сообщал «Гудок», в июне проект «Пролётное строение из полимерных композиционных материалов для железнодорожных мостовых сооружений», созданный российской компанией «АпАТэК» в партнёрстве с ОАО «РЖД» и LSEngineering (Нидерланды), получил в Париже высшую награду самой престижной мировой выставки композитных материалов и конструкций JEC Awards 2021.

На станции Балашиха в Московской области завершилась реконструкция пассажирской инфраструктуры

Для пассажиров открылись новая платформа, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост.

Новая платформа на станции Балашиха островного типа, с каждой ее стороны стали останавливаться поезда. Длина платформы 290 метров, для защиты от осадков она оборудована навесом. С обеих сторон возведены павильоны, где установлены турникеты и билетопечатающие автоматы.

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Для обеспечения безопасного перехода через железнодорожные пути и выхода пассажиров на платформу на станции построен крытый пешеходный мост, который соединил улицы Советскую и Орджоникидзе. Из одного павильона предусмотрен проход на мост, из другого — на улицу Советскую.

На привокзальной площади проведено благоустройство, обустроена территория, прилегающая к автобусной остановке, на тротуаре уложена новая плитка.

© inbalashikha.ru

© inbalashikha.ru

© inbalashikha.ru

Кроме того, на участке от станции Стройка до Балашихи введен в эксплуатацию второй главный путь, что позволило увеличить количество поездов. Благодаря созданной новой железнодорожной инфраструктуре улучшится транспортное сообщение с одним из крупнейших городов Подмосковья — Балашихой. Так, с 25 октября между Москвой и Балашихой начали курсировать 4 дополнительных пригородных поезда, ещё у 28 время в пути сократилось от 2 до 8 минут.

Модернизированный грузовой двор станции Сочи принял первый контейнерный поезд

30 октября состоялась выгрузка контейнерного поезда с Дальнего Востока.

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Контейнеризация имеет много плюсов. Среди них снижение нагрузки на автодороги, которое поможет сократить экологический ущерб курортной зоне. Также новая грузовая зона позволит удовлетворить растущий спрос на стройматериалы, а также продукты в динамично развивающемся городе.

Необходимость переустройства под контейнерный терминал грузового двора станции Сочи вызвана существенным ростом контейнерных грузов, предлагаемых к обработке. За период с 2018 по 2020 год рост количества операций с контейнерами по грузовому двору Сочи составил 54% (с 582 операций в 2018 году, до 899 операций в 2020 году). В этом году рост операций с контейнерами на грузовом дворе станции Сочи продолжился.

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