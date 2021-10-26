«Россети» ввели в Калининградской области пять ключевых центров питания

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В результате реконструкции пяти подстанций 110 кВ 110/15 кВ — «Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки» и «Багратионовск» в Калининградской области совокупная мощность энергообъектов выросла в 1,5 раза. Тем самым повышена надежность электроснабжения, а также покрыты текущие и перспективные потребности в мощности территорий с населением более 100 тысяч человек в 120 населенных пунктах, 200 социально-значимых организаций.

В ходе реконструкции на энергообъектах установлено современное оборудование преимущественно российского производства. Внедрены передовые технологические решения, обеспечивающие наблюдаемость и дистанционный контроль. В реконструкцию пяти подстанций инвестировано 2,5 млрд рублей.

Работы проведены в рамках программы по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области, являющейся самой масштабной в стране в разрезе одного субъекта по набору мероприятий и объему финансирования. Совокупный объем финансирования составляет более 22,17 млрд рублей. За пять лет построено и реконструировано около 1,5 тыс. км линий электропередачи, возведено и комплексно реконструировано восемь подстанций 110/15 кВ, в том числе с применением цифровых технологий.