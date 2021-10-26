В Тункинском районе Бурятии открыто рабочее движение по мосту через реку Зун-Мурэн

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По искусственному сооружению, расположенному на 65-м км автодороги А-333 Култук — Монды — граница с Монголией, открыт проезд в обоих направлениях.

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За три года специалисты привели мост в соответствие со всеми нормативными требованиями. В ходе работ по капитальному ремонту доведен до норматива габарит проезжей части и увеличена грузоподъемность сооружения. Специалисты заменили металлическое пролётное строение, выполнили устройство опор, монолитной плиты проезжей части и элементов мостового полотна, надвижку металлического пролетного строения, а также заменили деформационные швы и выполнили сопряжение моста с насыпью дороги.

Для очистки сточных вод с проезжей части были устроены два локальных сооружения. В них сток вод проходит несколько последовательных стадий фильтрации до норм рыбохозяйственного значения.

Кроме того, специалисты устроили двухслойную дорожную одежду. Верхний — выполнен из высокопрочного щебёночно-мастичного асфальтобетона, нижний — из литого асфальтобетона, который характеризуется высокой плотностью и влагоустойчивостью.

На мосту для обеспечения надлежащего уровня безопасности движения были установлены электроосвещение, металлическое барьерное ограждение и нанесена горизонтальная дорожная разметка.

В Тыве досрочно завершен капремонт 5 км трассы Р-257 «Енисей»

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Речь идёт об участке км 1041 — км 1046, расположенном в Овюрском районе республики.

Реализация объекта (участок км 1026 — км 1046 трассы Р-257 «Енисей») разделена на несколько этапов. В 2020 году благодаря хорошему темпу работ удалось ввести в строй первые 15 км (вместо запланированных 5 км). В текущем году специалисты завершили оставшийся объем работ на два месяца раньше установленного срока.

В ходе капремонта были полностью заменены дорожная одежда, а также 9 водопропускных труб, укреплены обочины и кюветы, для отвода воды с проезжей части устроены прикромочные лотки из асфальтобетонной смеси.

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Кроме того, в рамках комплексного обустройства на объекте специалисты установили около 2 км барьерного ограждения, 440 сигнальных столбиков, свыше 30 дорожных знаков, нанесли разметку.

*** Всего на территории Тывы в текущем году в нормативное состояние приведут ещё 10 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» и три моста общей протяженностью более 100 пог. м.

В Новосибирской области за пять месяцев возведён надземный пешеходный переход с уникальными конструкциями

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Сооружение расположено на 31-м км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к городу Бердску. Пешеходы получили возможность безопасно пересекать четырехполосный участок с высокой интенсивностью движения в районе Нового посёлка и железнодорожной станции «Береговая».

Пешеходный переход привлекает внимание нестандартными инженерными решениями. Это индивидуально спроектированное пролётное строение крытого типа с оригинальными конструкциями светопрозрачного ограждения ромбовидного сечения. Отдельное внимание заслуживает дизайн декоративной светодиодной подсветки, которая также является дополнительным средством обеспечения комфорта и безопасности участников движения в темное время суток.

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Ещё одна особенность проекта — опоры со смещенными ригелями, для обеспечения требований доступа к коммуникациям. Строительство 30-метрового надземного пешеходного перехода началось в мае нынешнего года. Работы велись без ограничения транзитного движения — за исключением промежутка в несколько часов (ночью) для монтажа пролётного строения над автомобильной дорогой (длина конструкции — 28 метров, вес — 22 тонны). Пешеходная часть пролёта выполнена из сборных железобетонных плит с устройством слоя износа и тонкослойного полимерного покрытия, которое обладает противоскользящими свойствами.

Кроме того, для маломобильных граждан установлены подъемные площадки в остекленных шахтах. Сооружение способно пропускать до 6 тысяч пешеходов в сутки, срок его службы рассчитан на 100 лет.