«Омский каучук» запустил после реконструкции производство изопропилбензола
Завод «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») получил разрешение и ввел в эксплуатацию обновленное производство изопропилбензола (кумола) мощностью 160 тыс. тонн в год.
Реконструкция позволила снизить на 85% выбросы в атмосферу и увеличить на треть выпуск этого вещества, используемого в качестве высокооктановой добавки к бензину и авиатопливу, а также в качестве основного сырья для выпуска фенола, ацетона и альфаметилстирола (компонента для производства каучуков).
Частью проекта также является создание узла получения изопропилового спирта мощностью около 60 тыс. тонн в год, который позволит существенно снизить долю потребления импортного сырья. В настоящий момент до 2/3 изопропилового спирта закупается за рубежом.
«Производство кумола стало в разы экологичнее: практически нулевые технологические стоки и на 85% меньше выбросов в атмосферу», — цитирует пресс-служба председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского.
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