Благоустроенную набережную с мультифункциональным пространством открыли к 300-летию Нижнего Тагила

© midural.ru

Вторую очередь «Тагильской лагуны» открыли в Нижнем Тагиле Свердловской области. Город к 300-летнему юбилею получил благоустроенную набережную с видом на свои главные достопримечательности, скейт-парк, открытый картодром, автогородок для дошкольников, бассейн для запуска радиоуправляемых моделей, прогулочные и спортивные зоны. На площади более 60 тысяч квадратных метров создано многофункциональное образовательное пространство, длина линии берегоукрепления — 250 метров.

© midural.ru

К процессу создания специализированных площадок на стадии проектирования были привлечены педагоги, представители сообщества экстремальных видов спорта, спортсмены, все те, кто будет непосредственно их эксплуатировать. Подрядчики постарались максимально учесть все пожелания. Например, по просьбе райдеров была увеличена высота некоторых фигур скейт-парка, что даст возможность проводить соревнования не только для любителей.

© midural.ru

В общей сложности с 2015 года на благоустройство территории вокруг тагильского пруда из федерального бюджета привлечено 653 миллиона рублей, ещё 340 миллионов рублей направлено из бюджетов области и города.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru