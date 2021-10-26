Российская система рентгеновского контроля печатных плат и электронных изделий

Коллаборация компаний ПРОДИС.НДТ и ПРОМИНТ позволила разработать и вывести на российский рынок первую отечественную систему рентгеновского контроля электронных изделий и печатных плат «ПРОДИС.Электро».

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Это позволит небольшим компаниям по контрактному производству печатных плат и монтажным участкам крупных предприятий получить прямой доступ к технологии рентгеновской инспекции, что значительно повысит технологичность и качество выпускаемой продукции.

Не смотря на позиционирование системы как бюджетной — она имеет лучшее на рынке качество изображения благодаря российскому же рентгеновскому детектору с разрешением в 6.7 МП, пиксель 50 мкм — это уровень топовых систем мировых брендов.

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Возможна комплектация как российскими, так и иностранными рентгеновскими источниками с фокусом от 15 до 2 мкм, что позволит достигать уровня различимости дефекта вплоть до 1 микрона.

© prodis-tech.ru

При этом это не просто импортозамещение, а принципиально новый подход к рентгеновской инспекции с рядом уникальных функций (бесшовная сшивка, панорама, томосинтез, 3D томография) и самым современным ПО, среди аналогов, с широким набором функций графической обработки и анализа (анализ площади пустот, BGA, подсчет компонентов, измерения, аннотации, сверхбольшие изображения и т. д. )

© prodis-tech.ru

В планах автоматизация инспекции печатных плат и анализа серийных изделий. ПО допускает разработку специализированных модулей для решения конкретных задач российских производителей, вплоть до октрытого API для доступа к сети и складу предприятия

Демо зал с системами доступнен для самостоятельной работы на площадке производителя (Московскя область, Люберцы) после прохождения обучения.