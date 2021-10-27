Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт

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27 октября в Комсомольске-на-Aмуре совершил свой первый полёт 216-й самолёт Суперджет 100. Борт с заводским номером 95219 и регистрацией 89178 — 11-й взлетевший в этом году.

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Даты первых полётов за 2021 год:

1. 05.02.21 95209 89169 ___________ 8. 02.09.21 95216 89175

2. 02.03.21 95210 97023 ___________ 9. 22.09.21 95217 89176

3. 28.04.21 95211 97024 __________ 10. 08.10.21 95218 89177

4. 13.05.21 95212 89171 __________ 11. 27.10.21 95219 89178

5. 04.06.21 95213 89172

6. 30.06.21 95214 89173

7. 29.07.21 95215 89174