Набережночелнинский крановый завод приступил к монтажу уникального крана массой 230 тонн.

Подъем первого моста © nchkz.ru

В настоящее время под техническим руководством сервисных инженеров ООО «Монтаж НЧКЗ» ведется установка двухбалочного грейферного крана весом более 230 тонн, поставленного в рамках масштабного проекта по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске (Республика Татарстан).

Грузоподъёмное оборудование, предназначенное для установки замедленного коксования (УЗК-2) НПЗ «ТАНЕКО», было спроектировано и изготовлено специалистами Набережночелнинского кранового завода в рамках контракта с ПАО «Татнефть». Грейферный кран рассчитан на интенсивную эксплуатацию на установке замедленного коксования комплекса переработки нефтяных остатков.

Подъем второго моста крана © nchkz.ru

С помощью грейферного крана НЧКЗ будут выполняться технологические операции: перемещение кокса с площадки хранения и сушки в бункер загрузочного устройства дробилки, очистка отстойника коксовой мелочи и бункера загрузочного устройства. Грузоподъемность крана составляет 32 тонны, а вместимость грейфера — специального ковша, которым кран захватывает кокс — 14,5 кубометров.

© nchkz.ru

В середине октября завершена установка габаритных металлоконструкции крана. Для поднятия мостов и грузовой тележки на эстакаду был задействован тяжелый автокран Liebherr грузоподъёмностью 400 тонн.

© nchkz.ru

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