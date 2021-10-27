Танкер-химовоз «ПортНьюс» вышел на ходовые испытания

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Головной танкер-химовоз проекта 00216М вышел из акватории производственной площадки АСПО Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК) на ходовые испытания. Судно строится по заказу АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» для ООО «ВОЛГОТРАНС».

Программа испытаний рассчитана на пять — семь дней. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда. За это время проверят работу главного двигателя и винторулевой колонки, систем навигации и управления судном, работоспособность всех систем жизнеобеспечения и безопасности. Кроме того, испытают манёвренность танкера и скоростные характеристики.

Судно смешенного плавания («река-море») спроектировано Невским ПКБ и будет использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60С. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

Основные характеристики судна проекта 00216М:

— длина наибольшая — 141,0 м;

— ширина расчетная — 16,7 м;

— высота борта — 6,0 м;

— дедвейт в пресной воде при осадке 3,60 м - около 5350 т;

— дедвейт в морской воде при осадке 4,6 м - около 7900 т;

— автономность — 15 суток;

— скорость - около 10 узлов;

— экипаж/количество мест — 12/13 чел.

Судно названо в честь информационно-аналитического агентства «ПортНьюс».