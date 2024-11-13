Танкер «Азимут-1» проекта 00216М завершил ходовые испытания в Каспийском море

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Танкер-химовоз проекта 00216М «Азимут-1», построенной на производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК, завершил ходовые испытания в северной части Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба РС.

Танкер смешанного плавания «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Грузовое судно может использоваться для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки паров, патоки, а также вредных жидких веществ наливом, в том числе требующих подогрева до температуры 60 °C. В одном рейсе могут перевозиться три сорта груза.

Судно имеет шесть грузовых танков и два отстойных танка. Суммарная вместимость составляет около 8900 м³, в том числе грузовых — около 8700 м³. Перевозка нефтепродуктов предусматривается в грузовых и отстойных танках, растительных масел — только в грузовых танках.

«Азимут-1» — второй танкер проекта 00216М, реализация которого ведется на астраханской верфи. Головной танкер «Сергей Львов» сдан в эксплуатацию в 2023 году. Судно строится по заказу ООО «Евразия-Шиппинг Каспий».

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