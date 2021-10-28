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На заводе комплексных дорожных машин в Смоленске установлены новые окрасочные камеры

На заводе по производстве комплексных дорожных машин установлены новые покрасочно-сушильные камеры.

Камеры разработаны и смонтированы российским производителем SPK GROUP. Их особенность — размещение в ограниченном пространстве. В камерах проводятся процессы предварительной подготовки поверхности, технологической мойки, дробеструйной очистки, а также обезжиривания, грунтовки, шпаклевки, непосредственно окраски и последующей сушки.

Габариты камер: 8×6×6 м и 8×5×5 м. За подъем и перемещение обрабатываемых изделий отвечают 2 тельфера с грузоподъемностью 3,5 и 3 тонны соответственно. Для работ с крупногабаритными изделиями предусмотрен трехмерный лифт для операторов.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/DXrwiBJJf14

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окрасочные камеры, смоленск, дорожные машины
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