7 апреля в Смоленской области начал работу новый завод по производству кофе компании «Лалибела Кофе». Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей.

Новый завод позволит компании укрепить позиции бренда на отечественном кофейном рынке и стать ключевым промышленным партнером для розничных сетей и сегмента HoReCa.

Дополнительные производственные мощности дают возможность смоленскому предприятию войти в топ-5 производителей натурального кофе в России.

«Запуск завода — стратегический шаг в условиях стабильного роста рынка. После выхода на полную мощность мы сможем производить до 18 тысяч тонн натурального и семи тысяч тонн растворимого кофе ежегодно. Это позволит компании занять до 15% и около 7% соответствующих сегментов рынка и войти в топ-5 отечественных производителей», — отметил генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.

Проект реализован при поддержке властей Смоленской области, что подчёркивает его социально-экономическую значимость в укреплении промышленного потенциала региона.

Ключевым отличием нового производства стала многоступенчатая система очистки зеленого зерна. Высокая степень автоматизации и единая цифровая экосистема обеспечивают сквозной контроль производственного процесса: от поставок сырья до реализации готового продукта.