В Смоленской области взялись за выпуск мотоциклов «Минск"
В Смоленской области запустили лицензионное производство мотоциклов «Минск». Выпускать их будут на Вяземском машиностроительном заводе. Первыми с конвейера сошли модели «Хантер» и «Рейнджер».
Оба аппарата спроектированы для работы в лесном хозяйстве. У них повышенная проходимость и возможность устанавливать навесное оборудование. По сути, это одна и та же модель — разница только в двигателе: у Hunter объем 150 «кубиков», у Ranger — 200.
В Правительстве Смоленской области уточнили, что первую партию собрали еще в 2025 году. Показать новинку широкой публике планируют на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в 2026-м.
Комментарии 0