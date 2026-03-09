MAX
Транспорт, спецтехника и логистика

В Смоленской области взялись за выпуск мотоциклов «Минск"⁠⁠

В Смоленской области запустили лицензионное производство мотоциклов «Минск». Выпускать их будут на Вяземском машиностроительном заводе. Первыми с конвейера сошли модели «Хантер» и «Рейнджер».

Оба аппарата спроектированы для работы в лесном хозяйстве. У них повышенная проходимость и возможность устанавливать навесное оборудование. По сути, это одна и та же модель — разница только в двигателе: у Hunter объем 150 «кубиков», у Ranger — 200.

В Правительстве Смоленской области уточнили, что первую партию собрали еще в 2025 году. Показать новинку широкой публике планируют на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в 2026-м.

Источник: t.me

