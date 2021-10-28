В Индии началась сборка машкомплектов СТМ

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Технические специалисты Холдинга «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) прибыли в Республику Индия и дали старт работам по сборке машкомплектов RTM-32. Также сотрудники СТМ будут курировать процесс пусконаладочных работ после того, как оборудование будет изготовлено. Крупноузловая сборка реализуется в рамках государственной программы «Make in India», предполагающей степень локализации на индийской территории не менее 51%.

На базе российских машин будут созданы выправочно-подбивочно-рихтовочные машины (ВПР). Путевая техника типа ВПР применяется при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути. Также с помощью ВПР производятся работы с деревянными и железобетонными шпалами. Сборка комплектов осуществляется на производственных площадках компании San Engineering & Locomotives Co. Ltd, располагающейся в Бангалоре и являющейся партнером СТМ в данном проекте.

«Индийский железнодорожный рынок является для Холдинга СТМ одним из ключевых экспортных направлений, — комментирует Антон Зубихин, заместитель генерального директора по продажам — генеральный директор Торгового дома СТМ, — на данный момент предприятие осуществляет поставку техники своим индийским партнерам на сумму в 20 млн евро. Причем, отмечу, что данные контракты были заключены в результате жесткой конкурентной борьбы с мировыми лидерами по изготовлению железнодорожного оборудования, включая такие страны-производители, как Австрия и США. Мы ни в коем случае не собираемся сбавлять обороты, а напротив намерены принять участие в ближайших тендерах на поставку различной техники на общую сумму в более чем 200 млн евро».

В один машкомплект входит две полностью собранные тележки (экипажная часть), гидропередача с необходимым навесным оборудованием, гидромоторы рабочего передвижения с насосной станцией, воздушным компрессором и генератором, пульт и сама система цифрового управления, системы диагностики и управления серво-вентилями, подбивочные и подъемно-рихтовочные устройства. Помимо этого, специалисты СТМ также разработали и адаптировали всю конструкторскую документацию под требования заказчика — Индийских железных дорог (ИЖД). Реализация данного проекта является результатом слаженной работы команды Холдинга — в нем были задействованы эксперты Группы РПМ, завода «Калугапутьмаш», а также Научно-исследовательского центра СТМ.

Поставка машкомплектов, состоящая из двух партий, была произведена еще зимой 2021 года. Однако, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Индии, сборка машин была отложена. Несмотря на это, сроки контрактных обязательств будут выполнены, и оборудование будет сдано без задержек: две готовые ВПР будут переданы ИЖД для опытно-промышленной эксплуатации до конца текущего года.

В настоящий момент СТМ также поставляет в Индию 19 машинокомплектов для последующего производства распределителей-регулировщиков балласта (РПБ). Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Make in India». Сегодня на путях ИЖД работает следующая техника производства СТМ: выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, укладочные краны, динамические стабилизаторы пути, а также осуществляется их комплексное сервисное обслуживание.