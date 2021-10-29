Крылатое подспорье псковским медикам
В октябре в Псковский аэропорт прибыл новый вертолет национальной службы санитарной авиации. Как отметил главный врач клинической областной больницы Анатолий Волков, самое важное в новом вертолете то, что с помощью него существенно расширятся возможности эвакуации пациентов с различными патологиями. За четыре неполных года уже имеющийся вертолёт санавиации помог спасти более 800 жизней.
Больше всего вылетов было совершенно в связи с инфарктами и инсультами — 42% от всех случаев эвакуации; травмами, в том числе автодорожными — 32%; беременностью и родами — 6%. В связи с прочими причинами эвакуировано 20% пациентов.
Вылеты санитарной авиации осуществлялись на любые экстренные ситуации при угрожающих жизни состояниях, когда наземным транспортом быстро доставить пациента в стационар невозможно.
Финансирование проекта по развитию санитарной авиации осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджета.
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