«Швабе» отправил сверхширокоугольные объективы в Сингапур

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Фототехнику Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) холдинга «Швабе» ожидает сингапурская компания TeleRadio Engineering Pte Ltd, специализирующаяся на системах мониторинга автотранспорта и его осмотра. Контрагент получит 24 объектива типа «Рыбий глаз».

«МС Зенитар-Н» 2,8/16 «Рыбий глаз» — короткофокусный сверхширокоугольный объектив, угол поля зрения которого достигает 180 градусов. В числе его преимуществ — высокая детализация кадра и естественная цветопередача. Модель также обладает компактными размерами и имеет небольшой вес — всего 310 грамм. Заказчик планирует использовать ее для комплектации собственной продукции.

«Оптическая система „Зенитара“ обеспечивает широкий обзор, позволяет включить множество объектов в кадр и снимать с близкого расстояния. Наш партнер выразил заинтересованность в применении такого объектива в составе некоторых своих разработок. Для реализации проекта мы направили 24 изделия», — отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Сегодня Красногорский завод им. С. А. Зверева продолжает развивать дилерскую сеть. Ранее он заключил контракт с немецкой компанией ARRI Rental на поставку художественного объектива «Селена-Н» 1,9/58, который планируют задействовать в съемках зарубежного кино.