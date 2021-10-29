Компания «Агроном-Сад» открыла в Липецкой области крупный производственно-логистический комплекс
29 октября под Липецком был запущен новый производственно-логистический комплекс полного цикла ООО «Агроном-Сад».
Новый комплекс включает фруктохранилище на 25 тыс. тонн общей площадью 32 тыс. кв.м. с современными сортировочной, калибровочной и упаковочной линиями, холодильными камерами для готовой продукции, залами экспедиции и административным корпусом. Производительность блока сортировки и упаковки составит более 250 тонн/сутки.
Инвестиции в строительство и оснащение комплекса составили 5 млрд рублей. На новом комплексе создано 450 рабочих мест.
Линия сортировки яблок в рамках открытия комплекса запущена в работу впервые. Это уникальная для российского рынка линия, способная сортировать яблоки по весу, окраске и калибру с производительностью 12 тонн в час.
Алексей Волочай, генеральный директор компании «Агроном-Сад», отметил: «По уровню оснащенности аналогов нашему производственно-логистическому центру в Центральной России нет. С 2018 года команда „Агроном-сад“ реализует долгосрочную стратегию развития бизнеса. Она предусматривает рост производства товарного яблока до 75 тыс. тонн урожая к 2023 году, а также вывод на рынок эксклюзивных сортов яблока и развитие органического садоводства. Мы готовы обеспечивать российского потребителя свежими качественными яблоками круглый год».
ООО «Агроном-сад» зарегистрировано в Лебедянском районе Липецкой области в 2010 году. Компания занимается производством и реализацией товарного яблока. На сегодняшний день «Агроном-сад» входит в десятку крупнейших производителей товарного яблока. Площадь садов составляет около 2 тыс. гектаров. Ассортиментная матрица насчитывает более 60 сортов, среди которых есть как традиционные российские — Богатырь, Жигулевкое и Антоновка, так и зарубежные — Ред Чиф, Лигол, Лобо и прочие.
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