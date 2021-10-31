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«Новотранс» приступил к строительству путевой инфраструктуры Балтийского вагоноремонтного завода

В рамках реализации инвестиционного проекта «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (БВРЗ) холдинг приступил к строительству путевой инфраструктуры предприятия, а также подъездных путей, соединяющих БВРЗ с Октябрьской железной дорогой.

 © www.rzd-partner.ru

«Формирование путевой инфраструктуры БВРЗ — один из ключевых этапов строительства предприятия. Планирование путевого развития завода выполнено таким образом, чтобы подача вагонов на ремонтные позиции и их последующая уборка велись с наименьшим производством маневровых передвижений. Это позволит значительно сократить время простоя подвижного состава. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — сообщил президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

Строительство БВРЗ началось в конце 2019 года. В настоящий момент заканчиваются работы по строительству внутриплощадочных железнодорожных путей, сетей электроснабжения, теплотрасс. Активно ведутся отделочные работы внутри основного производственного корпуса, а также строительство собственного водозаборного узла. Закуплено основное производственное оборудование, ведется поставка вспомогательных станков и агрегатов. Пуско-наладочные испытания планируется завершить до конца текущего года. Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» — один из ключевых инвестпроектов холдинга. Предприятие строится в Волосовском районе Ленинградской области.

Вместе с реализацией инвестпроекта LUGAPORT, развитием паромного комплекса в порту Усть-Луга холдинг «Новотранс» создает полноценный транспортно-логистический кластер для российских экспортеров на территории Ленинградской области.
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-tran...altiyskogo-vagonoremontnogo-zavoda/

Ленинградская область, Волосово, БВРЗ
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    31.10.2114:02:01

    Сначала подумал — откуда взялась потребность в новом ВРЗ — но когда прочитал что это связано с портом Усть-Луга сразу стало все понятно. Да, там все делается комплексно — на этом фоне портам прибалтийских лимитрофов не светит ничего хорошего и сегодня и в будущем.

    #1242268
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