Российские компании выпустили новые полуприцепы-тяжеловозы

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В 2021 году «Уральский завод спецтехники» и компания «Политранс» (российский разработчик и производитель тяжеловозной прицепной техники) представили новые 6-и и 7-и осные модели полуприцепов-тяжеловозов.

В середине апреля 2021 года пресс-служба компании «УЗСТ» сообщила о выпуске заводом нового шестиосного трала УЗСТ 9181-001Н6 грузоподъемностью 72 тонны. Полная масса снаряженного транспортного средства составляет 19,5 тонн. Максимальная скорость транспортирования полуприцепа полной массы составляет 50 км/ч.

Ранее компания освоила выпуск двухосных, трехосных и четырехосных полуприцеп-тяжеловозов.

полуприцеп "Политранс" 94187-0000015-0П00 © politrans.ru

Во второй половине октября 2021 года компания «Политранс» сообщила о выпуске новой модели семиосного негабаритного низкорамного полуприцепа 94187-0000015-0П00 грузоподъёмностью 94 тонны. Снаряженная масса полуприцепа не превышает 20 тонн.

Ранее заводом был освоен выпуск 21 модели низкорамных тралов грузоподъемностью 25,4 т; 26 т; 28,2 т; 30,3 т; 32,7 т; 36,7 т; 37,3 т; 39 т; 39,2 т; 39,3 т (2 модели); 39,4 т; 39,5 т; 50,3 т; 50,7 т; 51 т; 61; 61,2 т; 71,9 т; 72 т; 90 т.

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