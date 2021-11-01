Высокая проходимость, разрешенные нагрузки или грузоподъемность?
Мы привыкли, что соответствие разрешенным нагрузкам на оси особенно важно для магистральных перевозчиков, для перевозок грузов по хорошим дорогам. Поэтому производители полуприцепов учитывали эти ограничения, в основном, для низкорамных тралов. На них устанавливались подъемные оси, менялись схемы разнесения осей, внедрялись и другие решения.
3-х осный бортовой полуприцеп Политранс с комбинированной подвеской © www.politrans.ru
В ситуации, когда дороги заканчивались и начиналось бездорожье на первый план всегда выходили вездеходные качества полуприцепа и возможность перевозить на нем максимальный груз. Этим качествам соответствуют бортовые полуприцепы «Политранс». Высокий клиренс, надежная подвеска (например, рессорно-балансирный мост), прочная рама — вот то, что требовалось от такого типа техники. Но в последнее время контроль за нагрузками усилился, сеть весовых появилась даже там, где раньше их не было.
Вопрос как перевозить грузы без нарушений теперь в полной мере стал касаться практически всех видов прицепной тяжеловозной техники.
Для решения этой задачи, конструкторы и инженеры компании «Политранс» разработали полуприцеп с комбинированными типами подвески. За основу был взят 3-х осный бортовой полуприцеп «Политранс» серии 94171, на котором был установлен рессорно-балансирный мост, а задняя ось получила пневматическую подвеску и механизм подъема.
Комбинировання подвеска Политранс - балансирный мост и подъемная ось © www.politrans.ru
Платформа полуприцепа позволяет перевозить грузы длиной до 13,2 м и массой до 32 тонн. При этом снаряженная масса полуприцепа составляет всего 12,8 т.
Коники могут раздвигаться в 4 положения до ширины 3,19 м. а их высота составляет 2,15 м. Для крепления груза используются выдвижные петли — 6 пар. На полуприцепе установлен новый металлический инструментальный ящик увеличенного объема. В базовой комплектации предусмотрены места для крепления дополнительных топливных баков объемом 480 л.
Инструментальный ящик Политранс увеличенного объема © www.politrans.ru
Усиленный передний щит оснащен лесенкой и местами для крепления инструмента.
Передний щит бортового полуприцепа Политранс © www.politrans.ru
Таким образом, на одном полуприцепе удалось добиться сочетания высокой грузоподъемности и вездеходных качеств, а также соответствия разрешенным нагрузкам на оси.
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