Восстановление сгоревших лесов
В этом году 1,2 млн дубов, сосен, акаций, ясеней и лип высадят на участках, которые пострадали от лесных пожаров. А к 2024 году планируют восстанавливать до 1,5 млн га лесов ежегодно.Где выращивают столько деревьев, смотрите в видео
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-197461611&id=456240218&hash=a8d914a0fea52483&hd=2
Источник: https://vk.com/wall-197461611_43584
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