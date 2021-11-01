В Уфе благодаря нацпроекту построен мост через реку Белую в створе улицы Воровского

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Новое искусственное сооружение протяженностью 688 м обеспечивает выезд на Оренбургское шоссе и на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект можно назвать уникальным ― мостостроители возводили его между двумя существующими мостами 1956 и 1984 годов постройки. Работать приходилось в стесненных условиях, при этом движение транспорта на переправах не перекрывалось. Это позволило не допустить автомобильных заторов и затруднений для жителей.

На данное сооружение было направлено 3,4 млрд рублей.

Открытие движения по мосту через реку Белая в комплексе с реконструкцией транспортной развязки на пересечении улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, которая также проведена благодаря нацпроекту, значительно улучшит транспортную ситуацию на южном въезде в город.

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Напомним, всего в текущем году на развитие дорожного хозяйства Республики Башкортостан из федерального бюджета выделено 8,7 млрд рублей, из них 1,7 млрд направили на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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В Ульяновской и Рязанской областях отремонтировали 60 километров федеральных автодорог

Работы выполнены на трассах М-5 «Урал» в Рязанской области и Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград — в Ульяновской.

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В рамках капитального ремонта проведены противооползневые мероприятия на километровом отрезке автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Ульяновской области (км 26 — км 27). Для защиты участка трассы от находящихся рядом грунтовых вод, а также для предупреждения оползневых процессов специалистами был выполнен комплекс работ: устроены водоотводные канавы, продольный и поперечный дренажи. В ходе капремонта заменена дорожная одежда. Для повышения уровня безопасности движения транспорта устроили тротуары, установили перильное и барьерное ограждения.

Другой участок трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, проходящий по территории Ульяновской области с 33 по 47 километр, защитили слоями износа. Благодаря этому удастся улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного покрытия и увеличить срок службы федеральной трассы.

В эксплуатацию после ремонта сдан девятикилометровый участок Окружной дороги в Рязани (км 189 — км 198). На объекте устроили выравнивающий нижний и верхний слои покрытия, укрепили обочины, восстановили металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли горизонтальную разметку термопластиком. Кроме того, дорожники восстановили покрытия съездов и устроили сопряжение (пандус) с существующим покрытием.

В нормативное состояние путем устройства защитных слоев привели также четыре участка М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Путятинском и Шацком районах Рязанской области на км 181 — км 182, км 221 — км 241, км 337 — км 342, км 375 — км 384.

***Всего в дорожно-строительном сезоне 2021 года ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировало, в том числе капитально, 185 километров подведомственных федеральных трасс в пяти регионах страны.

https://rosavtodor.gov.ru/press-center/vesti-regionov/473341