«Галичский автокрановый завод» выпустил новый автокран грузоподъемностью 100 тонн

© rosspetsmash.ru

АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустило и отправило заказчику в Белгородскую область новую модель автокрана КС-84713-2 ГАЛИЧАНИН грузоподъемностью 100 тонн с длиной стрелы 51,0 м на шасси МЗКТ-740001 (10×4).

На поворотной части автокрана установлен дизельный двигатель Ярославского моторного завода ЯМЗ-534 мощностью 139 кВт, который позволяет экономить топливо и ресурс двигателя шасси.

В новой модели применена технология «Трансформер», которая позволила увеличить высоту подъема автокрана с 51,6 м до 81,7 м за счет установки комплекта удлинителя стрелы длинной 30 м.

© rosspetsmash.ru

Ранее компанией был освоен выпуск автомобильного крана серии КС-85713 грузоподъемностью 100 тонн и высотой подъема 52,0 м, изготовленного на автомобильном пятиосном шасси Volvo FM380 с колесной формулой 10×4

В настоящий момент завод выпускает автокраны грузоподъемностью 25, 32, 35, 50, 70 и 100 тонн, а также краны-манипуляторы и специальные краны (краны на гусеничном шасси, сваебойный агрегат и автокран военного назначения).

Автокраны «ГАКЗ» грузоподъемностью 100 тонн представлены тремя моделями, а именно:

КС-84713-6, изготовленной на шасси МЗКТ-750001 (10×10);

КС-85713, изготовленной на шасси Volvo FM13 (10×4);

КС-84713-2, изготовленной на шасси МЗКТ-740001 (10×4).