На «КАМАЗе» приступили к выпуску ступицы с необслуживаемым подшипником
На заводе двигателей «КАМАЗа» ввели в эксплуатацию линию по производству передней ступицы с необслуживаемым подшипником. Это позволило локализовать на заводе производство этой детали для автомобилей нового модельного ряда.
Линия сборки ступицы в цехе по производству новых изделий закуплена в рамках проекта «Передняя ось». Здесь будут изготавливать детали для автомобилей КАМАЗ-5490, КАМАЗ-54901, КАМАЗ-6580 и КАМАЗ-65208. Благодаря новой передней оси автомобили смогут проходить до 1 млн км без техобслуживания данного узла.
«Сейчас проект находится на стадии завершения. Всё оборудование закуплено, установлено. В ноябре планируется увеличение выпуска деталей. Новые оси пойдут на замену покупных, то есть будет локализация этого узла на заводах компании», — прокомментировал начальник конструкторско-технологического отдела завода двигателей Айрат Лутфуллин.
Линия рассчитана на выпуск 25 тысяч автомобилей в год. Её производительность определяется операциями механической обработки ступицы, токарный станок для которой расположен здесь же по соседству. В среднем на линии сборки можно запрессовывать до восьми деталей в час.
Процесс сборки ступицы происходит полностью в автоматическом режиме. На линии расположено 13 транспортных паллет и станции — измерения, запрессовки и маркировки. Вначале по линии запускается эталонный образец ступицы, по которому происходит калибровка системы. Затем на паллеты загружаются детали.
На станции измерения деталь проверяется на соответствие размерам,
«Такая технология, когда контролируется глубина и усилие запрессовки, на „КАМАЗе“ применена впервые. В случае каких-либо рекламаций QR-код позволяет отследить, кто и когда изготовил эту деталь, какие данные были. Все сведения заносятся в эксплуатационную документацию собранной оси», — пояснил Айрат Лутфуллин.
Читайте также...
- Ростех поставил Росгвардии первую партию комплексов связи на базе автомобиля Камаз
- Компания КамАЗ представила новое семейство грузовиков «Самсон»
- В Ярославской области открыто производство двигателей большой мощности