В филиал Уралэлектромеди поступил новый промышленный бульдозер

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На Производство полиметаллов — филиал Уралэлектромеди (предприятие металлургического комплекса УГМК) — поступил новый промышленный бульдозер «Четра Т-25».

На промплощадке ППМ бульдозер будет производить очистку габаритов железнодорожных путей после слива шлака, выполнять подготовительные работы по переукладке железнодорожного полотна, а также любых «тяжелых» работ, связанных с формированием и перемещением технологического сырья.

В кабине созданы все условия для комфортной работы персонала: двойное остекление обеспечивает максимальный обзор оборудования и рабочих зон, смонтирована шумопоглощающая изоляция, установлены дополнительный автономный отопитель и кондиционер.

Как отметил начальник железнодорожного цеха Производства полиметаллов Роман Клунов, обновление парка сопутствующего подразделения напрямую влияет на работу возглавляемого им цеха. С новой техникой все работы и поставленные задачи будут выполняться в срок и на высоком технологическом уровне.

https://ural-me...ru/news/336036/

https://ugmk.co...ennyy-buldozer/