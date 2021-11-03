В филиал Уралэлектромеди поступил новый промышленный бульдозер
На Производство полиметаллов — филиал Уралэлектромеди (предприятие металлургического комплекса УГМК) — поступил новый промышленный бульдозер «Четра Т-25».
На промплощадке ППМ бульдозер будет производить очистку габаритов железнодорожных путей после слива шлака, выполнять подготовительные работы по переукладке железнодорожного полотна, а также любых «тяжелых» работ, связанных с формированием и перемещением технологического сырья.
В кабине созданы все условия для комфортной работы персонала: двойное остекление обеспечивает максимальный обзор оборудования и рабочих зон, смонтирована шумопоглощающая изоляция, установлены дополнительный автономный отопитель и кондиционер.
Как отметил начальник железнодорожного цеха Производства полиметаллов Роман Клунов, обновление парка сопутствующего подразделения напрямую влияет на работу возглавляемого им цеха. С новой техникой все работы и поставленные задачи будут выполняться в срок и на высоком технологическом уровне.
https://ural-me...ru/news/336036/
https://ugmk.co...ennyy-buldozer/
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