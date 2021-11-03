Коммутаторы QTECH российского происхождения

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Одним из важнейших направлений производственной деятельности компании QTECH является разработка и производство коммутаторов уровня доступа и агрегации. Все выпускаемые серии оборудования соответствуют требованиям государственных, корпоративных и частных заказчиков по функционалу и эксплуатационной надежности.

Проводится постоянная работа по аттестации коммутаторов на получение статуса ТОРП, подтверждающего их полностью российское происхождение. Уже несколько линеек коммутационного оборудования получили статус и активно используются в проектах по импортозамещению, реализуемых госкомпаниями, ведомствами и бизнесом с госучастием.

В 2021 году статус ТОРП подтвердили четыре коммутатора серии QSW-3310.

Модельный ряд отличается большими функциональными возможностями:

*комплексный QoS;

*расширенные функции VLAN (VLAN VPN, Voice VLAN, QinQ);

*управление полосой пропускания;

*интеллектуальное управление безопасностью;

*стандарты Ethernet OAM (Operations, Administration, Maintenance);

*функции управления и сервисы Triple Play, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к операторским сетям и сетям MAN.

QSW-3310-28TX-POE-AC

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Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3 с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000BASE-T PoE, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100-240 В AC, размеры ШхГхВ (435×240×44 мм).

QSW-3310-28TX-AC-AC

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Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, 2 встроенных БП разъем питания на задней панели, 100-240 В AC-AC, размеры ШхГхВ (435×240×44 мм).

QSW-3310-28TX-AC

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Управляемый стекируемый коммутатор уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100-240 В AC, размеры ШхГхВ (435×240×44 мм).

QSW-3310-12T-I-POE-DC

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Управляемый коммутатор уровня L3 с поддержкой PoE 802.3af/at, 8 портов 10/100/1000BASE-T PoE, 4 порта 1000BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 48 В DC, размеры ШхГхВ (100×125×185 мм).