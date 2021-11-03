Подразделения противопожарной службы Нижегородской области получили новую технику

Подразделения противопожарной службы региона получили 31 пожарно-спасательный автомобиль. Всего в течение 2021−2022 годов правительство Нижегородской области планирует передать пожарным более 100 спецавтомобилей, на закупку которых в бюджете региона предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей.

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Новые пожарные машины будут охранять от пожаров населенные пункты Арзамасского, Дальнеконстантиновского, Починковского, Варнавинского, Воскресенского, Ветлужского, Краснобаковского районов, городских округов Навашинский, Арзамас, Первомайск, Бор, Кулебаки, Шахунья, Дзержинск и Нижний Новгород. Также они будут дислоцированы в Балахнинском, Володарском, Кстовском, Ардатовском, Вачском районах, в Богородском, Лысковском, Павловском, Тоншаевском и Уренском муниципальных округах.