На Ставрополье 10 сельхозорганизаций ввели в эксплуатацию мелиоративные системы

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К сентябрю 2021 года в Ставропольском крае построены и реконструированы мелиоративное системы на площади 5 тыс. га.

Племзавод «Восток» в Степновском округе реализовал проект по развитию мелиорации на площади 156 гектаров. На орошаемых угодьях хозяйства планируют выращивать кукурузу, сою, подсолнечник и рапс.

Помимо СПК племзавод «Восток», краевой Минсельхоз оказал господдержку еще 5 хозяйствам региона по направлению классической мелиорации, в рамках которой сбыт продукции осуществляется на внутреннем рынке: ООО «Ставропольский конный завод № 170», ООО АП «Прасковейское», ООО «Междуречье», ООО «Прогресс», ООО «СХП «Стодеревское».

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По направлению экспортной мелиорации мелиоративные работы проведены в ЗАО «Красная Заря», ООО «Агрохолдинг «Красногвардейский», ООО АПК «Юг-Агропрогресс» и ООО «Белокопанское».

Всего в 2021 году в 14 округах Ставропольского края реализуется 26 проектов нового орошения на площади более 12 тыс. га.

Их постепенное введение в строй позволит до конца года увеличить площадь мелиоративных систем Ставропольского края с 58 тыс. га до 70 тыс. га.

На 2022 год разработаны и запущены в работу новые проекты орошения, запланированные к вводу. Они охватят территорию площадью 11,5 тыс. га. Общий объем капиталовложений превысит 948 млн рублей.

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