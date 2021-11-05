На энергоцентре Харасавэйского месторождения введена установка подготовки топливного газа «ЭНЕРГАЗ»

Технологический модуль №2 установки подготовки топливного газа © energas.ru

По проекту обустройства Харасавэйского месторождения ПАО «Газпром» здесь создан энергоцентр для обеспечения электричеством объектов строительства. В качестве главного источника электроэнергии применены модульные газопоршневые электростанции производства российской компании ROLT. ГПЭС выполнены на базе двигателей единичной мощностью 2,0 и 1,2 МВт. Основной потребитель — вахтовый жилой городок на 5 000 человек.

В составе генерирующего объекта также будут использоваться передвижные автоматизированные газотурбинные электростанции ПАЭС-2500 мощностью по 2,5 МВт. Эти ПАЭС предназначены для электроснабжения гидронамывных установок.

Газопоршневые электростанции © energas.ru

Топливо для энергоцентра — природный газ, добываемый на месторождении. Его проектные параметры по чистоте, температуре, давлению и расходу обеспечивает установка подготовки топливного газа (УПТГ) «ЭНЕРГАЗ». Максимальная производительность установки — 8 000 м3/ч, в том числе: расход на ГПЭС — 5 000 м3/ч, на турбины ПАЭС — 3 000 м3/ч.

УПТГ — это многофункциональный комплекс из двух модулей, действующих по каскадной схеме. Модуль подготовки топливного газа № 1 (МПТГ-1) выполнен на открытой раме и предназначен для предварительной сепарации, фильтрации и снижения давления поступающего газа. В состав МПТГ-1 входит следующее технологическое оборудование:

— сепаратор-пробкоуловитель объемом 1 м3;

— двухступенчатый фильтр-коалесцер, степень очистки — 99,9% для частиц размером свыше 5 мкм;

— узел сбора и хранения газового конденсата с подземным резервуаром объемом 10 м3;

— система редуцирования (давление газа на входе — 12,7 МПа, на выходе — 5,45 МПа).

Модуль подготовки топливного газа №1 © energas.ru

После первого этапа подготовки топливный газ направляется в модуль № 2, где происходит его доочистка, измерение расхода, подогрев и дополнительное редуцирование. МПТГ-2 представляет собой блок-бокс, в котором размещается оборудование различного назначения:

— система фильтрации с коалесцирующими элементами, степень очистки составляет 100% для жидкой фракции и 99,9% для твердых частиц крупнее 3 мкм;

— узел дренажа конденсата с резервуаром объемом 5 м3;

— блок коммерческого учета газа, состоящий из измерительной и контрольной линий с ультразвуковыми расходомерами;

— узел подогрева газа мощностью 500 кВт на базе кожухотрубного теплообменного аппарата;

— четырехлинейная система редуцирования (давление газа на входе — 5,45 МПа, на выходе — 0,45 МПа для ГПЭС и 1,25 МПа для ПАЭС);

— выходной блок контроля качества топлива с измерительно-аналитическим оборудованием.

МПТГ-2 оснащен системами жизнеобеспечения и безопасности (пожарообнаружение, газодетекция, сигнализация, пожаротушение).

Модуль подготовки топливного газа №2 © energas.ru

В технологическую схему МПТГ-2 включена блочная котельная (БК) общей полезной тепловой мощностью 0,6 МВт. Интегрированная БК осуществляет подготовку промежуточного теплоносителя для узла подогрева газа и состоит из 2-х водогрейных котлоагрегатов — рабочего и резервного. Помимо основной функции, это оборудование обеспечивает собственные нужды модуля № 2 — вырабатываемое тепло используется для отопления его помещений.

Котельная размещается в обособленном отсеке, примыкающем к основному корпусу МПТГ-2. Она укомплектована инженерными системами и собственным блоком газоснабжения (подготовки топлива) с оборудованием для фильтрации, редуцирования и учета газа.

Блочная котельная в составе МПТГ-2 © energas.ru

Установка подготовки топливного газа разработана по специальному проекту и изготовлена с учетом условий эксплуатации, характеристик исходного газа (состав, качество, подаваемый объем, давление, температура), типа и мощности сопряженных газоиспользующих агрегатов, технологических задач и особых проектных требований.

УПТГ рассчитана на интенсивный режим работы и полностью автоматизирована. Система управления выполнена на базе микропроцессорной техники с использованием современного ПО, коммутационного оборудования, каналов и протоколов связи.

Локальная САУ интегрирована с верхним уровнем АСУ ТП энергоцентра, обеспечивает дистанционное управление установкой, автоматические защиты и сигнализацию, контролирует технологические параметры и загазованность в помещениях, обрабатывает параметры рабочих процессов и аварийных событий, выводит информацию на панель оператора.

Комплексный ввод УПТГ — пусконаладку, собственные и интегрированные испытания, обучение оперативного персонала — выполнили специалисты компании «СервисЭНЕРГАЗ», входящей в Группу ЭНЕРГАЗ.

© energas.ru

СПРАВКА:

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, преимущественно на полуострове Ямал и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа (2 трлн кубометров) относится к категории уникальных.

В марте 2019 года «Газпром» начал здесь полномасштабное освоение сеноман-аптских залежей. Старт добычи запланирован на 2023 год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей. Обустройство месторождения ведет АО «Газстройпром» — единый подрядчик предприятий Группы «Газпром».