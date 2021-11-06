В Астраханской области построили новый мост

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В Красноярском районе Астраханской области завершено строительство моста через ерик Алгарка на региональной трассе Сеитовка — Ватажное — граница республики Казахстан.

К его строительству по заказу ГКУ АО «Астраханьавтодор» приступили в июле прошлого года в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Сейчас мост протяженностью 305 метров открыт для движения автотранспорта. За это время подрядчик демонтировал аварийный мостовой переход, укрепил откосы насыпи монолитным бетоном, установил береговые опоры и возвел пролётное строение, обустроилх мостовое полотно и сопряжение моста с насыпью, укрепил конусы, устроил лестничный сход и стационарное освещение. Также на участке установили дорожные знаки, оцинкованное барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком и после окончания строительных работ разобрали временный объезд.

Речь о необходимости строительства этого объекта зашла еще в 2018 году, когда он был перекрыт по причине аварийности. Тогда же на этой трассе закрыли еще два аварийных моста — через ерики Большой и Малый Кажгир. Работы по их реконструкции на данный момент продолжаются. По информации «Астраханьавтодора», подрядные организации намерены сдать эти объекты до конца этого года.