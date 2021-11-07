Клинцовский автокрановый завод выпустил новый автогидроподъемник на шасси ГАЗ-С49RD2 Valdai NEXT
Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в начале сентября завод представил новую модель автогидроподъемника — АГП-18-8К с максимальным вылетом стрелы 13 метров и высотой подъема 18 метров.
Новая модель автогидроподъемника стала третьей моделью выпускаемой заводом АГП с высотой подъема 18 м.
Новая модель автогидроподъёмника, с грузоподъемностью рабочей платформы 300 кг, смонтирована на шасси ГАЗ-С49RD2 Valdai NEXT с колесной формулой 4×2.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/aEQl6hyLT7o
Ранее завод освоил выпуск пяти моделей автогидроподъемников с вылетом стрелы 18 и 36 метров на шасси КАМАЗ (2 модели с высотой подъема рабочей платформы 36 метров), ГАЗон Некст (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), Урал Некст (1модель с высотой подъема рабочей платформы 36 метров) и ГАЗ (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), а в настоящий момент ведет разработку новой модели АГП высотой 63 метра.
|Шасси:
|ГАЗ-C42R33
|Высота подъёма:
|18 метров
|Масса:
|7015 кг
|Грузоподъёмность:
|300 кг
АГП-18-2К на базе ГАЗ-33086 © avtocrane.by
|Грузоподъемность рабочей платформы, кг
|250
|Угол поворота рабочей платформы, град, не более
|360
|Рабочая высота подъема, м, не более
|18,0
|Вылет стрелы, м, не более
|13,0
|Способ управления
|Гидравлический
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