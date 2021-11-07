Клинцовский автокрановый завод выпустил новый автогидроподъемник на шасси ГАЗ-С49RD2 Valdai NEXT

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Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в начале сентября завод представил новую модель автогидроподъемника — АГП-18-8К с максимальным вылетом стрелы 13 метров и высотой подъема 18 метров.

Новая модель автогидроподъемника стала третьей моделью выпускаемой заводом АГП с высотой подъема 18 м.

Новая модель автогидроподъёмника, с грузоподъемностью рабочей платформы 300 кг, смонтирована на шасси ГАЗ-С49RD2 Valdai NEXT с колесной формулой 4×2.

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Ранее завод освоил выпуск пяти моделей автогидроподъемников с вылетом стрелы 18 и 36 метров на шасси КАМАЗ (2 модели с высотой подъема рабочей платформы 36 метров), ГАЗон Некст (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), Урал Некст (1модель с высотой подъема рабочей платформы 36 метров) и ГАЗ (1 модель с высотой подъема рабочей платформы 18 метров), а в настоящий момент ведет разработку новой модели АГП высотой 63 метра.

АГП-18-7К © vseagp.ru

Шасси: ГАЗ-C42R33 Высота подъёма: 18 метров Масса: 7015 кг Грузоподъёмность: 300 кг

АГП-18-2К на базе ГАЗ-33086 © avtocrane.by