Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет

«Новейший Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в „цифре“. Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям. В конце текущей недели обновленный Ка-226Т дебютирует на международных выставках в рамках Dubai Airshow 2021, и мы уверены, что он вызовет неподдельный интерес у зарубежных заказчиков благодаря прекрасным летно-техническим характеристикам, позволяющим работать на высотах до 6,5 километров, универсальности, удобству и безопасности», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

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Благодаря своей ключевой особенности — приспособленности к полетам в высокогорье — проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус изготовлен с применением современных облегченных материалов. Значительно обновлена и несущая система машины — Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности.

Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, опционально может быть оборудован кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха.

Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в том числе, в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.