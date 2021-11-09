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Авиация

Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет

«Новейший Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в „цифре“. Это позволило существенно сократить время создания машины и в сжатые сроки приступить к летным испытаниям. В конце текущей недели обновленный Ка-226Т дебютирует на международных выставках в рамках Dubai Airshow 2021, и мы уверены, что он вызовет неподдельный интерес у зарубежных заказчиков благодаря прекрасным летно-техническим характеристикам, позволяющим работать на высотах до 6,5 километров, универсальности, удобству и безопасности», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

 © rhc.aero

Благодаря своей ключевой особенности — приспособленности к полетам в высокогорье — проект модернизации Ка-226Т получил рабочее название «Альпинист» (Climber). От предыдущих моделей семейства Ка-226 его отличает новая конструкция планера и фюзеляжа с существенно возросшими аэродинамическими характеристиками. Корпус изготовлен с применением современных облегченных материалов. Значительно обновлена и несущая система машины — Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности.

Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования, опционально может быть оборудован кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха.

Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов.

Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров (в том числе, в условиях городской инфраструктуры), высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.

Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.
Источник: https://rhc.aero/media/ka226t_first_fly

Вертолеты России, Ка-226Т
  • АНС АНС АНС АНС
    09.11.2110:36:36

    Новейший Ка-226Т — первый в России вертолет, вся конструкторская документация которого велась в «цифре"

    Сколько раз за последнее время он был «новейшим»?

    Изначально у первого новейшего КА-226Т документация была не в «цифре»?

    Движки пока французкие?

    Если в этот раз он действительно новейший, то может быть индекс у него уже КА-227, например?

    #1242631
    • user78 user78
      09.11.2111:43:47

      АНС АНС,

      Сколько раз за последнее время он был «новейшим»?

      Не так уж и много. В данном случае правильнее сказать «новейшая модификация вертолёта Ка-226Т — Ка-226.54".

      Статья в источнике называется «Модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый полет».

      Модернизированный Ка-226Т значительно отличается от предыдущих моделей семейства Ка-226. Вертолет имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой. Фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.

      По сравнению с предыдущими моделями обновленный Ка-226Т будет иметь улучшенные летно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 м. Вертолет опционально может быть оснащен кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.

      Серийное производство вертолета Ка-226Т «Альпинист» планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

      https://rostec....atsiyu-ka-226t/

      Ка-226.54 «Альпинист»:

       © i.postimg.cc

       © i.postimg.cc

       © bizavnews.ru

      Для сравнения, как выглядел обычный Ка-226Т до модернизации:

       © i.postimg.cc

      Характеристики Ка-226.54 «Альпинист» (в скобках — характеристики обычного Ка-226):

      Максимальная взлетная масса — 3600 кг ( 3400 кг )

      Максимальная скорость — 250 км/ч ( 210 км/ч )

      Практический потолок — 6500 м ( 5700 м)

      Изначально документация была не в «цифре»?

      Да, раньше вся документация была обычной бумажной, теперь полностью электронные чертежи и документация.

      Движки пока французкие?

      Пока французские. Сейчас очень активно идёт разработка нового российского двигателя ВК-650 В для вертолётов Ка-226Т, Ансат и VRT-500.

      ОДК начала второй этап испытаний двигателя-демонстратора ВК-650В

      21.07.2021

       © aex.ru

      Завершен промежуточный этап испытаний двигателя-демонстратора ВК-650 В и проведена первая часть автономных испытаний узлов. Получены уточненные характеристики. Начат второй этап испытаний двигателя-демонстратора. Далее АО «ОДК-Климов» планирует перейти к инженерным испытаниям опытных образцов, в ходе которых будет выполнена предварительная проверка заложенных в двигатель характеристик и подготовка к зачетным испытаниям.

      Двигатель ВК-650 В создается в широкой отраслевой кооперации. На предприятиях-партнерах изготавливают материальную часть опытных образцов двигателя. Так, ФГУП «ВИАМ» стало изготовителем и поставщиком аддитивных заготовок (сопловые аппараты турбин, переходной канал и др.). Предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации АО «ОДК-Климов» и ПАО «ОДК-УМПО» изготовили детали и узлы из заготовок, поставляемых «ВИАМ». Сейчас ОДК-УМПО внедряет технологии сварки и пайки аддитивных заготовок, разработанные «ВИАМ». К моменту создания 3-его опытного образца ВК-650 В на уфимском предприятии уже будут внедрены технологии, позволяющие осуществлять полное производство аддитивных деталей двигателя.

      Двигатель ВК-650 В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна его установка на вертолеты Ансат-М, VRT500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Главные преимущества нового двигателя — это развитая система послепродажного обслуживания и высокий ресурс при сохранении конкурентоспособных технических характеристик двигателя.

      Первый двигатель-демонстратор ВК-650 В был собран в декабре 2020 года. В начале 2021 года был выполнен первый успешный запуск с розжигом камеры сгорания. Сертификация двигателя запланирована на 2023 год.

      https://rostec....ratora-vk-650v/

      В ближайшем будущем у нас будет выпускаться целая линейка вертолётов с новыми российскими двигателями.

      Гражданские:

      VRT-500 — 1х ВК-650В

      Ансат-М — 2х ВК-650В

      Ка-226Т — 2х ВК-650В

      Ка-62 — 2х ВК-1600В

      Ка-32А11М — 2х ВК-2500ПС-02

      Ми-171А3 — 2х ВК-2500ПС-03

      Ми-38 — 2х ТВ7-117В

      AC332 — 2х ПДВ-4000

      Военные:

      Ми-28НМ — 2х ВК-2500П

      Ми-35М — 2х ВК-2500-II

      Ми-8АМТШ — 2х ВК-2500-03

      Ка-27М — 2х ВК-2500

      Ка-52М — 2х ВК-2500П

      Ка-65 — 2х ТВ7-117ВК

      Напомню, что до 2014 года даже для военных вертолётов двигатели закупались на Украине. А сейчас 100% военных вертолетов получают только отечественные двигатели, импортозамещение успешно развивается.   

      Если в этот раз он действительно новейший, то может быть индекс у него уже КА-227, например?

      В глубоко модернизированном вертолёте Ка-226.54 «Альпинист» изменений действительно очень много по сравнению с базовым Ка-226Т, но пока нет смысла менять цифру в индексе модели. Думаю это может произойти при переходе на ВК-650 В.

      Отредактировано: user78~11:52 09.11.21
      #1242637
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