Большой урожай зерновых собран в Новосибирской области в 2021 году

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В Новосибирской области полностью завершена уборка зерновых и зернобобовый культур. В этом году область собрала 3 млн 480 тыс. тонн (в прошлом году 2,7 млн га) и вышла на второе место в Сибири после Алтайского края. Это лучший результат Новосибирской области с 2009 года.

Урожайность зерновых в среднем по Новосибирской области составила в этом году 23,3 центнера с гектара. Это рекордная урожайность для региона, такой ещё не фиксировалось.

Три составляющих успеха:

Во-первых, выросла посевная площадь за счет ввода в сельхозоборот неиспользуемых земель и диверсификации отрасли растениеводства.

Посевная площадь возросла на 40 тысяч га и достигла 2,3 млн га. Наиболее существенный рост посевных площадей — в Искитимском, Кочковском, Татарском, Черепановском, Краснозерском районах. Продолжается процесс диверсификации растениеводства. Обеспечен прирост посевной площади масличных культур на 80 тысяч га (46%). Наиболее существенная динамика по посевным площадям льна масличного. Наибольший объем посевных площадей масличных культур — в Краснозерском, Кочковском и Купинском районах.

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Вторым рекордным показателем стали объёмы используемых хозяйствами области удобрений — 131 тысяча тонн: 24,5 кг действующего вещества на 1 га посевной площади.

Лидируют по объемам Колыванский, Краснозерский, Кочковский и Ордынский районы. В Колыванском районе вышли на показатели южных и северокавказских регионов. Есть прямая корреляция между уровнем применения удобрений и урожайностью сельскохозяйственных культур. В настоящее время работаем с центром передового земледелия по размещению на территории области баз хранения. Возможно, это будут незадействованные сейчас базы.

Наконец, третьим фактором, существенно повлиявшим на рост урожайности, стало увеличение площади, обработанной от сорняков.

В настоящее время, по информации министерства, зерна из пшеницы 3-го класса намолочено 46%, 4-го — 39%. Доля продовольственной пшеницы в объеме собранного урожая — 85%. Заготовлено 411 тысяч тонн сена, 714 тысяч тонн силоса. Общая кормообеспеченность (с учетом переходящих остатков кормов и зарезервированных объемов зернового урожая) — 41,5 центнера кормовых единиц на условную голову.

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