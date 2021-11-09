Ижорские заводы отгрузили транспортный шлюз для пятого энергоблока АЭС Куданкулам

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, отгрузили заказчику транспортный шлюз для пятого энергоблока АЭС Куданкулам (Индия). Оборудование производится по заказу АО «Атомстройэкспорт».

Транспортный шлюз на атомной электростанции служит барьером между реакторным залом и внешней средой. Это герметично запираемая с двух сторон камера, через которую транспортируется ядерного топливо и оборудование на этапе строительства и эксплуатации АЭС. В случае аварии на станции ворота транспортного шлюза должны закрыться с обеих сторон за 9 минут 20 секунд, при этом обеспечить герметичность реакторного отделения. Таким образом, шлюз становится надежным барьером для защиты окружающей среды от радиации в нештатной ситуации. В собранном виде шлюз весит 280 тонн, его длина составляет 14 метров, а диаметр центральной секции — 9 метров.

Оборудование было испытано и принято в июне 2021 года комиссией, в состав которой входили специалисты Ижорских заводов, представители проектировщика и заказчика. Работа всех систем шлюза была тщательно протестирована как в штатном, так и в аварийном режимах. С того времени агрегат находился на Ижорских заводах на ответственном хранении.

В Индию шлюз отправится морским путем в разобранном и надежно упакованном виде, чтобы избежать воздействия повышенной влажности и других неблагоприятных сред. Для транспортировки до причала этого негабаритного изделия использовались специальные гидравлические модульные платформы с низкой рамой (около 40 сантиметров от земли). Длина платформ с тягачом составляет 25 и 40 метров, а грузоподъемность достигает 250 тонн. До места назначения транспортному шлюзу предстоит преодолеть более 17 тысяч километров.

Транспортный шлюз — это одно из самых крупногабаритных и технически сложных изделий атомной энергетики. Ижорские заводы приобрели внушительный опыт их производства. Отгруженный агрегат — уже пятый, изготовленный для индийской АЭС Куданкулам. Сегодня на предприятии в производстве находится шлюз для шестого энергоблока этой станции.