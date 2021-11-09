В Белёве Тульской области после реконструкции запустили завод по производству яблочного пюре

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8 ноября в Тульской области запущено новое консервное производство. «Белёвский консервный завод» будет производить до 9 тыс. тонн яблочного пюре в год. Инвестиции в перевооружение предприятия составили 500 млн рублей, создано 60 новых рабочих мест.

Белёв, яблоки, пастила — эти слова уже понятны и знакомы всей России. Пекли пастилу в Белёве с конца XIX века: рецепт придумал купец Амвросий Прохоров, а делали продукт на принадлежавшем ему овощесушильном заводе, ныне «Белёвский консервный завод». В постсоветскую эпоху там пытались делать пастилу индустриальным способом, но в 2001 году её производство прекратилось, завод отключили от газа и электричества. Только через 10 лет сюда вернулась жизнь.

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А 14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Тульской области и генеральный директор ООО «Белевский консервный завод» Саак Саакян подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Белёве. Проект предполагал реконструкцию консервного завода по производству яблочного пюре.

В 2020 завод получил беспроцентный заём в сумме свыше 176 млн рублей от Фонда развития моногородов.

На средства займа предприятие оснастили новым производственным оборудованием: линией по производству яблочного пюре, спецтехникой для приемки яблок и для градирни, закупили паровую и водогрейные котельные. Фактически от старых цехов оставили только стены.

Пока завод поставляет пюре только производителям белевской пастилы. Но уже в этом году на предприятии запустят ещё одну линию по приготовлению повидла.

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