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Производство

Ростех запустил серийную 3D-печать деталей для авиационного двигателя ПД-14

 © rostec.ru

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех приступил к серийной 3D-печати деталей для российского авиационного двигателя ПД-14, разработанного Объединенной двигателестроительной корпорацией. До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тысяч элементов топливной системы двигателя.

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации Ростех приступил к серийной 3D-печати деталей для российских авиационных двигателей. На первом этапе освоено серийное производство элементов топливной системы двигателя ПД-14 для самолета МС-21. До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тысяч элементов топливной системы двигателя.

Благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с шести месяцев до трех недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателей для отечественного авиастроения, в том числе применение 3D-печати, позволяют увеличить объемы производства компонентов, отвечающих самым высоким мировым стандартам качества и надежности. Мы видим в аддитивных технологиях большой потенциал — в ближайшей перспективе с их помощью мы сможем изготавливать не только авиадвигатели, но и сложные комплектующие для космической отрасли, наукоемкой медицины, автомобилестроения и других высокотехнологичных сфер производства», — сообщили в авиационном кластере Госкорпорации Ростех.

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Он разрабатывался с применением современных передовых технологий и отечественных материалов. Предполагается, что эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14-17%, чем у существующих аналогов, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%.

Лицензию Минпромторга России на серийную 3D-печать авиационных изделий ЦАТ Ростеха получил в сентябре 2021 года, став первым и единственным на сегодняшний день российским предприятием, подтвердившим свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии. Лицензия дает возможность компании не только серийно выпускать опытные детали и заготовки, но и осуществлять полноценное сотрудничество с авиационной промышленностью.

Инженеры ЦАТ участвовали в изготовлении деталей для опытных двигателей-демонстраторов ПД-35, ВК-650 В и ВК-1600 В производства Объединенной двигателестроительной корпорации, корпусных изделий для вертолета «Ансат-М» и многих других. Сегодня Центром аддитивных технологий освоено производство 450 видов деталей.
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-zapu...lya-aviatsionnogo-dvigatelya-pd-14/

ЦАТ, ПД-14, аддитивные технологии, двигателестроение
  • Нет аватара Articus Pikus
    10.11.2113:11:55

    Интересно, а ПД-14 уже получил какое-нибудь наименование? Или он ещё пока просто «перспективный»?

    #1242710
  • Нет аватара srozmirovich
    10.11.2116:41:46

    Отличная новость! Жаль только, что судя по сайту ЦАТ, они используют только зарубежные 3D принтеры. Я понимаю, что они хотят работать только с самыми лучшими установками и все такое. Но хотя бы одну отечественную можно было поставить?! Есть же отличные 3D принтеры на металлических порошках от питерских «Лазерных систем» — М250 и М350. Ссылка: https:// www. lsystems. ru/news/AO-Lazernye-sistemy-/

    Отредактировано: srozmirovich~16:42 10.11.21
    #1242731
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