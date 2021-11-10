Ярославский завод собрал электростанций на 5,8 МВт для нефтяников

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Завод ПСМ изготовил контейнерные электростанции на 250, 280, 640 и 1000 кВт для Уренгойского месторождения.

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение находится на севере Тюменской области. На момент открытия в 1966 году это было крупнейшим газовым месторождением в мире. Его начальные запасы составляли 10,9 трлн куб. м. Самое перспективное направление развития Уренгойского месторождения — разработка труднодоступных ачимовских отложений на глубине 4000 метров.

Задача:

На Уренгойском месторождении строят новые газопромыслы (ГП). Это технологические комплексы, которые объединяют скважины, газосборные пункты, объекты подготовки газа, компрессорные станции. Каждый комплекс требует обязательного резервного питания.

Решение:

Для резервирования объектов ГП- 41 и ГП-51 завод ПСМ отгрузил 5,8 МВт. В поставку вошли и небольшие станции мощностью до 300 кВт, и станции-мегаваттники.

Поставка:

Американский акцент

Для производства станций использовали дизельные двигатели американского бренда Cummins. На рынке они известны своей надежностью: ресурс до капитального ремонта — 25 000 моточасов.

Несмотря на зарубежное происхождение, двигатель непривередлив и допускает содержание в топливе до 1% серы, что присуще ГСМ российского производства.

На Уренгойском месторождении — большой парк генерирующего оборудования, в том числе много машин на Cummins. Персонал хорошо знаком с двигателями этого бренда, есть склад запчастей и расходников для ТО.

Контейнеры по размеру

Для каждой мощности инженеры спроектировали свой контейнер. В каждом агрегатный и операторский отсеки. Между отсеками есть дверь: не нужно выходить на улицу.

Дизель-генераторы 1000 кВт смонтированы в 10-метровые контейнеры, дизель-генераторы 640 кВт — в 9-метровые. Для больших станций инженеры спроектировали модули с односкатной крышей и снегозадержателями. С одной уклон не позволяет снегу накапливаться, с другой стороны — снегозадержатели защищают от неожиданного схода сугробов с крыши после снежных бурь.

Дизель-генераторы 250 и 280 кВт смонтированы в 8-метровые контейнеры. У этих контейнеров двускатная крыша с уклоном 8° и со снегозадержателями.

В небольших контейнерах оказалось непросто разместить оборудование. В итоге инженеры спроектировали перегородку сложной формы так, чтобы со стороны агрегатного отсека вместились оба топливных бака, а со стороны операторского отсека были доступны все шкафы управления.

Все контейнеры ПСМ для Уренгойского проекта полностью автоматизированы. Внутри есть свет, системы обогрева, вентиляции, пожаротушения и сигнализации.