В отдалённом микрорайоне Нового Уренгоя открылись новые детские сады

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9 ноября в Коротчаево открылся новый детский сад «Семицветик» для 240 воспитанников. Это девятнадцатый сад, который открыт на Ямале за последний год. Ввод детского сада «Семицветик» позволил закрыть последнее деревянное дошкольное учреждение в Новом Уренгое. В сентябре в Коротчаево заработал ещё один новый детский сад «Северная сказка». Строительство детских садов велось по программе ускоренного социально-экономического развития Коротчаево в партнёрстве с компанией «Транснефть-Сибирь».

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60 мест в «Семицветике» предназначены для детей до трёх лет. В саду для детей работают бассейн, интерактивный скалодром, мультимедийная студия. Оборудован современный медицинский блок со стоматологическим кабинетом, где ребята смогут проходить профилактические осмотры и лечение. Также открыта комната психологической разгрузки.

© www.yanao.ru

© www.yanao.ru

© www.yanao.ru

Юных горожан в 2020 и 2021 годах приняли современные детские сады «Виниклюзия», «Созвездие», «Северное сияние», «Я-Мал», «Северная сказка», «Семицветик».Теперь все сады в городе — в капитальном исполнении.

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Особенно рады детским садам жители района Коротчаево. Старые детские сады были деревянными, они были построены три десятилетия назад, требовали значительных средств для поддержания нормального технического состояния — их нужно было утеплять, ремонтировать. Все это ушло в прошлое. Вместимость новых коротчаевских детских садов — по 240 человек. В них открыто 7 ясельных групп. Здания светлые, просторные, оснащены современной мебелью и оборудованием. Здесь имеются бассейны, зимние сады и прогулочные веранды, спелеокамеры, медицинские кабинеты, открыты различные кружки и студии.