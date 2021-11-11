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Производство

Российские станки с японскими мозгами. Токарно-карусельный станок 1516Ф3 и 1525Ф3

Первая станкостроительная компания в ноябре 2021 года поставила два токарно-карусельных станка моделей 1516Ф3 и 1525Ф3 для российских предприятий. Станки оснащены комплектной системой ЧПУ (Числовое программное управление) японской фирмы «FANUC».

1516ф3 станок, ЧПУ Fanuc1516ф3 станок, ЧПУ Fanuc © Фото из открытых источников

Основное преимущество станков с ЧПУ заключается в существенном повышении уровня автоматизации основных рабочих процессов: участие оператора сводится к минимуму, оборудование работает практически автономно. Алгоритм выполнения технологических операций прописан в управляющей программе. Дополнительные опции системы ЧПУ позволяют одновременно работать двумя суппортами.В режиме JOG станком можно управлять в ручном режиме, с помощью рабочих крестов или выносным маховичком.

1516Ф3 станок с ЧПУ1516Ф3 станок с ЧПУ © Фото из открытых источников

Токарно-карусельный станок 1516Ф3 изготовлен для металлургического завода «Северный металлоцентр» г. Санкт-Петербург — предприятие специализируется на производстве поковок. Максимальный диаметр обработки 1600мм.

1525Ф3 станок с ЧПУ, токарно-карусельный станок1525Ф3 станок с ЧПУ, токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников

Токарно-карусельный станок 1525Ф3 изготовлен для предприятия «Транспорт-электропривод» г. Кемерово. Предприятие изготавливает различное горно-шахтное оборудование. Станок позволяет обрабатывать детали диаметром до 2500мм.


станкостроение, Челябинская область
  • Нет аватара Инженер2015
    11.11.2112:25:36

    насколько я помню, я лично встречался с представителями российской компании на выставке, которые производят «мозги» то есть системы управления для станков.

    жаль что их игнорируют, представляя это поведение как «успех"

    минус новости

    #1242783
  • Анти Жар Анти Жар
    11.11.2115:24:24

    Первая станкостроительная компания сама описывает на своем сайте свою деятельность так: «На собственных площадях предприятия происходит полный цикл капитального ремонта и глубокой модернизации металлообрабатывающего оборудования"

    Так что станки эти, скорее всего, не российские, а советские, попавшие под модернизацию к челябинцам — что делает неверным сам заголовок заметки.

    Употреблять по отношению даже к глубоко модернезированным станкам глагол «изготовлен» (из контекста — Первой станкостроительной компанией), как это сделано в заметке — не корректно. Причем указанная некорректность представляется умышленной и направленной на создание иллюзии производства новых станков 1516Ф3 и 1525Ф3 — которые, впрочем, выпускались с 1975 г. на заводе имени Седина в Краснодаре и продолжают выпускаться там же — на ЮЗТС, о чем на этом сайте писалось (правда, скромно скрывая названия).

    В целом: как всегда на этом сайте — бравурная реляция, под которой (в данном случае) скрывается вполне рядовой случай модернизации старого оборудования.

    Представляете себе сайт «Сделано в США» с сообщением «Американские станки с японскими мозгами»? Я — нет. Но, видимо, больше в станкостроении России хвастаться нечем…

    Отредактировано: Анти Жар~15:34 11.11.21
    #1242797
    • Badassgoliath Badassgoliath
      11.11.2117:53:44

      Представляете себе сайт «Сделано в США» с сообщением «Американские станки с японскими мозгами»? Я — нет.

      Почему?

      #1242803
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.11.2116:50:32

    как всегда на этом сайте — бравурная реляция

    Но, видимо, больше в станкостроении России хвастаться нечем…

    Интересные обобщения. Но их желательно доказать.

    Сутки пошли.

    Отредактировано: Сергей Котенко~17:00 11.11.21
    #1242800
  • Нет аватара termometrix
    11.11.2118:04:43

    с японскими мозгами

    Минус.

    #1242804
  • Slava Arister
    11.11.2118:20:58

    Ага, с японским мозгом и ленточкой России сбоку. Незачет.

    #1242806
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.11.2119:13:24

    Это небольшая фирма — 50 человек, которая старается в меру своих возможностей содействовать модернизации отечественной промышленности. Не всегда надо покупать новое оборудование если можно модернизировать существующее. Такая практика применяется практически во всем мире.

    Так что я удивлен что тут такой жаркий спор возник.

    При этом действительно утверждения типа:

    «видимо, больше в станкостроении России хвастаться нечем"

    явно не к месту и оно просто беспочвенное.

    Надо думать прежде чем что-то напишешь и не лишне иногда извиниться — случается что человек погорячился.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:03 11.11.21
    #1242808
    • Alex M Alex M
      11.11.2119:56:54

      Согласен, я тоже удивлен. Сравнение напрашивается про Байкал S с иностранным ядром (японским вроде как, кому там ARM принадлежит). Много новостей как у нас делают станки почему с неким Fanuc, при том что мозги у нас ведь делают на замену, неужели они чем-то не подошли? Я не в теме, не могу сравнить

      #1242814
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.11.2119:55:50

    Так что я удивлен что тут такой жаркий спор возник

    Да спора нет в сущности. Просто один товарищ, специализирующийся на критике российского станкостроения, выступил со своей традиционной точкой зрения.

    Почитайте его комментарии. Во всех 16 одно и то же.

    Отредактировано: Сергей Котенко~19:56 11.11.21
    #1242813
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