Российские станки с японскими мозгами. Токарно-карусельный станок 1516Ф3 и 1525Ф3
Первая станкостроительная компания в ноябре 2021 года поставила два токарно-карусельных станка моделей 1516Ф3 и 1525Ф3 для российских предприятий. Станки оснащены комплектной системой ЧПУ (Числовое программное управление) японской фирмы «FANUC».
1516ф3 станок, ЧПУ Fanuc © Фото из открытых источников
Основное преимущество станков с ЧПУ заключается в существенном повышении уровня автоматизации основных рабочих процессов: участие оператора сводится к минимуму, оборудование работает практически автономно. Алгоритм выполнения технологических операций прописан в управляющей программе. Дополнительные опции системы ЧПУ позволяют одновременно работать двумя суппортами.В режиме JOG станком можно управлять в ручном режиме, с помощью рабочих крестов или выносным маховичком.
1516Ф3 станок с ЧПУ © Фото из открытых источников
Токарно-карусельный станок 1516Ф3 изготовлен для металлургического завода «Северный металлоцентр» г. Санкт-Петербург — предприятие специализируется на производстве поковок. Максимальный диаметр обработки 1600мм.
1525Ф3 станок с ЧПУ, токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников
Токарно-карусельный станок 1525Ф3 изготовлен для предприятия «Транспорт-электропривод» г. Кемерово. Предприятие изготавливает различное горно-шахтное оборудование. Станок позволяет обрабатывать детали диаметром до 2500мм.
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