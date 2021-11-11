Российские станки с японскими мозгами. Токарно-карусельный станок 1516Ф3 и 1525Ф3

Первая станкостроительная компания в ноябре 2021 года поставила два токарно-карусельных станка моделей 1516Ф3 и 1525Ф3 для российских предприятий. Станки оснащены комплектной системой ЧПУ (Числовое программное управление) японской фирмы «FANUC».

1516ф3 станок, ЧПУ Fanuc © Фото из открытых источников

Основное преимущество станков с ЧПУ заключается в существенном повышении уровня автоматизации основных рабочих процессов: участие оператора сводится к минимуму, оборудование работает практически автономно. Алгоритм выполнения технологических операций прописан в управляющей программе. Дополнительные опции системы ЧПУ позволяют одновременно работать двумя суппортами.В режиме JOG станком можно управлять в ручном режиме, с помощью рабочих крестов или выносным маховичком.

1516Ф3 станок с ЧПУ © Фото из открытых источников

Токарно-карусельный станок 1516Ф3 изготовлен для металлургического завода «Северный металлоцентр» г. Санкт-Петербург — предприятие специализируется на производстве поковок. Максимальный диаметр обработки 1600мм.

1525Ф3 станок с ЧПУ, токарно-карусельный станок © Фото из открытых источников

Токарно-карусельный станок 1525Ф3 изготовлен для предприятия «Транспорт-электропривод» г. Кемерово. Предприятие изготавливает различное горно-шахтное оборудование. Станок позволяет обрабатывать детали диаметром до 2500мм.