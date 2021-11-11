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В России продолжается восстановление оловорудной промышленности. Вслед за Хабаровским краем первый концентрат олова получен в Якутии. Это уже третье действующее месторождение в стране.

На оловорудном месторождении Ручей Тирехтях в Усть-Янском районе Якутии добыты первые 400 тонн оловянного концентрата

Концентрат будут отправлен на Новосибирский оловянный комбинат для дальнейшего извлечения чистого олова. Первая партия объёмом 200 тонн уже отгружена с месторождения на грузовой терминал «Нижний Бестях».

АО «Янолово» приступила к работам в 2015 году. В 2016 году была получена лицензия на право пользования недрами месторождения «Терехтях». До 2020 года были проведены геологоразведочные работы, разработан и защищен технический проект.

Прогнозные ресурсы месторождения оцениваются в 68,4 тыс. тонн олова. Месторождение будет осваиваться в три этапа. На первом предполагается добывать до 600 тонн олова. Второй этап будет запущен через четыре года (1000 тонн олова в год). При выходе на проектную мощность на месторождении будет добываться до трёх тысяч тонн олова в год.

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«Селигдар» увеличивает добычу олова в Хабаровском крае

ПАО «Селигдар» объявило производственные показатели за 9 месяцев 2021 года. Объём добычи руды вырос на 14% и достиг 406 тыс. тонн. Производство олова в концентрате достигло 2079 тонн, что на 13% больше, чем годом назад.

Предприятие осуществляет добычу в Хабаровском крае через два дочерних предприятия — ООО «Правоурмийское» на одноименном месторождении в Верхнебуреинском районе и ООО «Оловянная рудная компания» на месторождении Фестивальное в Солнечном районе.

По итогам 2019 года компания произвела 2 264 тонн олова, в 2020-м получено 2 538 тонн. План 2021 года 2 900 тонн.

Предприятие последовательно расширяет работы:

— на Правоурмийском месторождении продолжается строительство нового горно-обогатительного комбината (ГОКа). Общий объём инвестиций оценивается в 9,7 млрд рублей,

— на Фестивальном месторождении полностью восстановлена работа горно-обогатительной фабрики. С месторождения пошёл стабильный поток оловянного концентрата.

Как было

Агония оловорудной промышленности СССР и России продолжалась все 90-е годы. Умирал рудник за рудником. Добыча олова была почти полностью прекращена в начале 2000х годов, в 2010 году добыто всего 100 тонн концентрата. Страна почти полностью импортировала металл. При этом крупнейшие запасы олова сосредоточены именно в России.

В 2011 году АО «Селигдар» начало добычу олова на Правоурмийском месторождении. Со 180 тонн. В 2016 году добыто 618 тонн концентрата.

В 2016 году запущена в работу после реконструкции Солнечная обогатительная фабрика, принимающая руду с Фестивального месторождения. Получены первые 70 тонн концентрата.

Россия восстанавливает добычу олова

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