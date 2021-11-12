ЧТЗ успешно выполнил гособоронзаказ за 2021 год

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Компания «ЧТЗ-Уралтрак» концерна «Уралвагонзавод» своевременно и в срок выполнила свои обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации по гособоронзаказу за 2021 год. Предприятие в полном объеме осуществило поставки дизельных двигателей и запасных частей к ним.

В рамках выполнения гособоронзаказа ЧТЗ выпускает широкий спектр дизельных двигателей мощностью до 1500 л.с. для российской бронетанковой техники, а также всех необходимых запасных частей к ним. Часть продукции челябинского предприятия поступает в адрес Министерства обороны Российской Федерации напрямую, часть — в составе готовых изделий через предприятия-комплектаторы, входящие в концерн «Уралвагонзавод». Предприятие поставило заказчику всю законтрактованную продукцию по прямому гособоронзаказу.

Все основные модели техники концерна «Уралвагонзавод»: танки Т-72, Т-90 «Прорыв», БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки «Акация», «Мста-С», «Коалиция-СВ» — оснащаются двигателями ЧТЗ различной мощности.

Отметим, что 2021 год является знаковым для региона: 12 декабря исполнится 80 лет с момента выпуска первого в Челябинске дизельного двигателя после эвакуации на ЧТЗ Харьковского моторостроительного завода № 75. В годы Великой Отечественной войны было выпущено 48,5 тысяч танковых моторов, которые ставились на танки ЧТЗ и других танковых заводов страны.